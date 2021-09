Titkos és publikus menyegzők: több hazai sztár elkelt

Öt pár döntött úgy idén augusztusban, hogy hivatalosan is egy családdá válnak. Volt, akinek már tudni lehetett a tervét, és olyan is, aki titkon tartotta meg a nagy napot – amely szinte mindegyiküknek augusztus utolsó hétvégéjére esett.

Bár van, aki nem kánikulában mondaná ki legszívesebben a boldogító igent, a legtöbben a nyári esküvőkre esküsznek. A hazai sztárvilágban így tettek idén augusztusban többen is: voltak, akik előre beharangozták frigyüket, és olyanok is, akik titokban keltek egybe kedvesükkel.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

A Michelin-csillagos séf és szerelme a Konyhafőnök forgatásán ismerkedett meg 2019-ben. Rácz Jenő akkor lendült akcióba, amikor Dóra a középdöntő előtt kiesett a versenyből. A randevú meglehetősen jól sikerült, az összhang pedig olyan különleges volt a felek között, hogy tavaly ők jutottak a Nyerő Páros című műsor dobogójának első helyére. Akkor novemberben meg is történt a lánykérés, augusztus elején pedig a frigy is megköttetett. Mivel a séf rengeteget dolgozott újonnan nyílt éttermében, az ifjú ara szinte egyedül szervezte meg az álomesküvőt, ahol a vőlegény el is pityeredett örömében.

Majd az édesapja mellett megláttam a menyasszonyomat, és elállt a lélegzetem. Fejbe kólintott, hogy én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy ez a csodálatos, gyönyörű nő percek múlva a feleségem lesz. Na, akkor már nem tudtam uralkodni magamon

– mondta Rácz Jenő, aki később Santorinin élvezte a mézesheteket szerelmével.

Nagy Ervin és Borbély Alexandra

A színészpáros kapcsolata nem indult zökkenőmentesen. Kezdetben titkolózás övezte szerelmüket, hiszen Nagy Ervinnek még családja volt, amikor beleszeretett Borbély Alexandrába. Megismerkedésükre bár nem emlékezhetnek vissza tiszta szívvel, menyegzőjükkel viszont már egészen más a helyzet. Többévnyi együttjárás után a színész 2019 novemberében jegyezte el kedvesét, az esküvőre pedig idén augusztus közepén került sor. A lagziból Péterfy-Novák Éva tett közzé egy 24 óráig elérhető Instagram-történetet, melyben egy pillanatra az ifjú pár is feltűnt – majd később Nagy Ervin is osztott meg fotókat. Mint kiderült, az esküvőn egy közös barátjuk, Pálmai Anna mondott beszédet. A nászútra vonatkozóan egyelőre nincsenek terveik, mivel a színésznő egy szlovák film forgatásán dolgozik, ha viszont a pandémia nem erősödik vissza, októberben adnak esélyt a mézesheteknek.

Rékasi Károly és Pikali Gerda

Amíg mindenki arról beszélt, mekkora buli várható Majoros Péter és Hajnalka esküvőjén, Rékasi Károly és Pikali Gerda titokban összeházasodtak. A páros évek óta él szerelemben, de hosszú időn át úgy gondolták, nincs szükség papírokra a boldogsághoz, főleg, mivel mindketten éltek már korábban házasságban. A változást egy olaszországi nyaralás hozta el számukra, amikor a semmiből felbukkant a tökéletes gyűrű.

Sorrentóban csavarogtunk, amikor egy ékszerüzlet kirakatában megláttunk egy csodálatos gyűrűt. Bementünk az üzletbe, de közölték, hogy csak egy méretben van, mert egyedi és kézzel készült ékszer. Szerencsémre pont Gerda mérete volt; megvettem, és betettem a hátizsákomba. Sétáltunk tovább, és a nagy P betű alatt, vagyis egy parkolóház bejáratánál megkértem a kezét

– mondta a színész.

Pikali Gerda hozzátette, ő már 9 évvel ezelőtt is különlegesnek látta a színészt, amikor megpillantotta egy színházi olvasópróbán, még ha azt akkor nem is sejtette, hogy végül ő lesz a végzete.

Majka és Dundika

A rapper és a modell már egy évtizede élnek párkapcsolatban, úgy tűnt viszont, hogy nem kívánják papírokkal bizonyítani boldogságukat. Szerelmükből két fiú is született, Marián és Olivér. Bár Dundika már jó ideje használja a Majoros Hajnalka nevet párja után, végül augusztus utolsó hétvégéjén jött el a nap, amikor tényleg kimondta az igent Majkának – az eredetileg tavalyra tervezett menyegzőnek ugyanis betett a pandémia. Úgy tudni, hogy az eszem-iszom három napon át tartott, és nagyon sok hazai híresség részt vett az eseményen.

Szabó Győző és Rezes Judit

Amíg mindenki Majkáék menyegzőjével volt elfoglalva, váratlanul kiderült, hogy Szabó Győző és Rezes Judit is egybekelt 18 évnyi együttjárás után. Az eljegyzés ugyan már hét évvel korábban megtörtént, a pár végül csak idén nyár elején kezdte meg a szervezkedést. A gondolat persze már korábban is felmerült bennük, a színésznő tavasszal azt mondta az Indexnek, szeretné, hogy 98 éves nagymamája is ott lehessen azon a bizonyos nagy napon. Az igent egy hazai kistelepülésen, felesleges fényűzést mellőzve, szűk családi körben mondták ki. A kötelék ezzel még erősebb lett közöttük, a nagy hajtás után pedig még több idejük jut gyermekeikre. Két közös kisfiuk van, a fiatalabbik, Gazsi két évvel ezelőtt született, a színésznek pedig van egy nagylánya is, Bori.

Puskás Peti és Dallos Bogi

Az X-Faktor mentorai két évvel ezelőtt, a műsor második élő adása előtt jelentették be egy fotóval, hogy együtt vannak. Eredetileg egy rajongójuk buktatta le őket, ugyanis látni vélte őket egy étteremben, ahol szemmel láthatóan szerelmespárként vacsoráztak. A spekulálás hamar meg is kezdődött, hamarosan pedig az énekesek is megerősítették a hírt. Mint mondták, annyira nagy volt közöttük az összhang, hogy már az első randevújuk után összeköltöztek.

A buli után átjött hozzám. Semmi sem történt köztünk, de jó érzés volt együtt elaludni és felébredni. Az azt követő héten végig randiztunk, moziban és hajókiránduláson voltunk, végül megtörtént az első csók is. Az érdekes az, hogy még az első hivatalos randink előtt összeköltöztünk, hiszen az első együtt alvásunk óta együtt élünk

– mondta akkor az énekesnő.

A Puskás–Dallos duó hamar közkedvelt pár lett, szerepeltek együtt a Nyerő Párosban is. Idén februárban megtörtént a lánykérés is, a szerelmesek pedig hamar úgy döntöttek, jöhet az esküvő. Szintén augusztus utolsó hétvégéjén robbantak be a menyegzői fotóik, a szertartásra 27-én került sor. Szép gesztusként nem csak az énekesnő vette fel férje nevét, hanem attól a naptól kezdve mindkettőjük vezetékneve Puskás-Dallos. A The Biebers frontembere a minap be is számolt arról, miért döntöttek így.

Sokan írtatok, hogy milyen különleges, hogy felvettük egymás nevét, és miért tettük ezt… Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy Bogi férje lettem, és úgy éreztem, hogy ne csak a nő vegye fel a férfi nevét, hiszen egyenrangúak vagyunk ebben a frigyben, döntésünkkel mi egy család lettünk, közösen vállaljuk az örömöket és a terheket is, amit az élet hoz számunkra, és így a tisztelet és odaadás mindkettőnknek jár egymástól azzal, hogy büszkén viseljük a másik nevét

– írta Facebook-posztjában Puskás-Dallos Peti.

Az ifjú pár menyegzőjén egyébként körülbelül 170 vendég ünnepelt együtt, köztük Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra, Iszak Eszter és Gyurta Dani, Cinthya Dictator és Molnár Tamás, Makranczi Zalán, illetve Szinetár Dóra is.

(Borítókép: Rékasi Károly és Pikali Gerda színművészek a József Attila Színház évadnyitó sajtótájékoztatója előtt 2015. szeptember 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)