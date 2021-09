Összeesett és újra kórházba került a monacói hercegné

Orvosai szerint október vége előtt nem térhet haza Monacóba, a napokban pedig összeesett dél-afrikai otthonában. Állapotát stabilizálták, a beavatkozás részletei azonban továbbra is ismeretlenek.

Charlène Wittstock kálváriája még mindig nem ért véget. A monacói hercegné már hónapok óta Dél-Afrikában tartózkodik, elmondása szerint jóformán ott ragadt. Egy orrmelléküregi fertőzés támadta meg, és úgy fest, a betegség továbbra sem akar tovább állni. Szerda este váratlanul összeesett Durbantól északra fekvő szállásán – írta meg a Daily Mail.

Időbe telik, míg kiderül, mi a bajom pontosan. Nem mehetek bele részletekbe, de nem is sürgethetem a gyógyulást, szóval október végéig szobafogságban leszek Dél-Afrikában. Jól érzem magam, nagyon jól, egyértelműen egy várakozási játék ez nekem, de egyben egy remek lehetőség is, hogy jobban megismerjem Dél-Afrikát

– mondta korábban a Charlène, aki a napokban ismét kórházba került.

A torok, fül-és orrproblémákból adódó szövődmények miatt a hercegé rosszul lett, szerda este álnéven vitték be a ballitói Netcare Alberlito Hospital klinikájára, ahol stabilizálták az állapotát. A kezelés idejére megszigorították az intézmény védelmét, csütörtökön pedig ki is engedték. A News24 nevű portál szerint a palota is bejelentette, hogy Charlène jól van. Két héttel ezelőtt egyébként négyórás műtéten esett át, melyet mesterséges altatásban végeztek. Azt, hogy a két ügy összefügg-e, egyelőre nem tudni.

Amellett, hogy egészségügyi válságot kell átvészelnie, a monacói hercegné házassága körül is egyre több kérdés merül fel. Amikor év elején Dél-Afrikába érkezett, sokan úgy vélték, hűtlen férje elől menekült haza a másik kontinensre, II. Albert ugyanis kapcsolatuk alatt több törvénytelen gyermekét is elismerte, azóta pedig újabb szeretők jelentkeztek – esetükben persze felmerül, hogy csupán nyerészkedési célból.

Charlène nyilatkozatait elnézve mindenesetre úgy tűnik, a királyi friggyel minden rendben. Augusztus végén posztolt is Instagramjára a nagy családi összeborulásról, betegsége miatt ugyanis hónapok óta nem találkozhatott sem a férjével, sem pedig a gyerekeivel.

Orvosai szerint a hercegné október vége előtt semmiképp sem szállhat repülőre, így biztos, hogy az ősz nagy részét dél-afrikai éghajlatban élvezheti. Hogy utána hová sodorja a sors, az már a jövő zenéje.

(Borítókép: Pascal Le Segretain / SC Pool - Corbis / Corbis / Getty Images)