Férjhez megy Britney Spears

Az énekesnő az Instagram-oldalán jelentette be, hogy megkérte a kezét a párja. Britney Spears egy igazán különleges gyűrűt kapott, amit a 27 éves Sam Asghari a New York-i Forever Diamonds ékszerészével terveztetett.

Csaknem öt év randizás után Sam Asghari eljegyezte Britney Spearst. Az örömhírt a 39 éves popsztár az Instagram-oldalán osztotta meg, nem sokkal az MTV Video Music Awards előtt. Büszkén mutatta a gyűrűt, ami nem mindennapi darab: vőlegényének menedzsere, Brandon Cohen – aki az eljegyzés hírét megerősítette –, elmondta, hogy az ékszert a New York-i Roman Malayev tervezte – írja a PageSix. Alaghari később a közleményében azt írta, azért döntött a Forever Diamonds ötvös mestere mellett, mert úgy érezte, azon túl, hogy egyetértettek a dizájnban, látszott rajta az izgalom, hogy egy ilyen különleges darabot készíthet.

Nem hiszem el

– írta Spears a megosztott videó mellé, amelyben 27 éves barátja meg is kérdezi, tetszik-e neki a gyűrű, amire ő azonnal rávágja, hogy igen.

Közben már Roman Malayev is nyilatkozott: örömmel gratulált Britney-nek és Samnek az eljegyzésükhöz, úgy érzi, nem is érhette volna nagyobb megtiszteltetés őket, minthogy egy ilyen különleges párnak készítsenek gyűrűt. Az ékszerész azt is hozzátette: miután Britney-ék közös útja világszerte megérintette az embereket, nagyon izgatottak, hogy ennek a részesei lehetnek.

Sam Asghari és Britney Spears 2016-ban ismerkedtek meg, amikor az iráni származású színész, személyi edző szerepelt az énekesnő Slumber Party című klipjében. Britney már régóta vágyott rá, hogy összekössék az életüket, ám a hírek szerint erre apja gyámsága miatt eddig nem kerülhetett sor. Állítólag az akarata ellenére felhelyezett spirált sem engedték, hogy levetesse, holott ő szeretett volna gyermekeket szülni. Asgharinak szintén volt olyan nyilatkozata, hogy fiatal apuka akar lenni és családot alapítana Britney-vel.

Az eljegyzés híre egyébként már a hónap elején felvetődött, amikor a férfi Instagram-oldalán megjelent egy kép egy gyűrűről, amelybe a „nőstény oroszlán” kifejezést gravírozták. Ashgari akkor azt mondta, mindenki nyugodjon le, feltörték a fiókját – ám miután ugyanaz az ékszer virít most kedvese ujján, feltehetőleg ez a saját bakija volt, véletlenül oszthatta meg az árulkodó fotót a leánykérést megelőzően. A különleges ékszert azóta a Forever Diamonds közelebbről is megmutatta a közösségi oldalán.

Sam Asghari az énekesnő harmadik férje lesz. Britney 2004 januárjában mindössze 55 óráig volt Jason Allen Alexander felesége, majd ugyanebben az évben hozzáment Kevin Federline rapperhez, akitől két gyermeke született. A pár 2007-ben vált el.

Hogy mostani barátjával szintet lépett a kapcsolata, arról a vőlegény is beszámolt az Instagram-oldalán. A férfi viccesre véve a figurát egy olyan fotót osztott meg, amin Britney Spears bemutat a kamerának a gyűrűvel ékesített ujjával.