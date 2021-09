A következő hónapban érkezik Stephanie Grisham könyve, ami a címéből adódóan nem kecsegtet túl sok jóval a Trump házaspár számára. Grisham 2015-től tagja volt Trump kampánystábjának, ekkor Melania Trump sajtószóvivője volt, 2019-ben pedig a Fehér Ház sajtótitkárának posztját is megkapta, erről tavaly áprilisban mondott le.

A nő munkáját sokan vitatták, ugyanis pozíciója ellenére sosem tartott nyilvános sajtótájékoztatót. Nem állt távol tőle a botrányos viselkedés sem, a Trump-Kim találkozón például összeverekedett az észak-koreai tisztviselőkkel, amikor a fehér házi sajtókülönítménynek próbált helyet teremteni.

Mint kiderült, Stephanie Grisham úgy döntött, ideje kiteregetni a szennyest. I'll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House, azaz Most megválaszolom a kérdéseiket: Mit láttam Trump Fehér Házában című könyvből olyan kulisszatitkok derülhetnek ki, amelyek felettébb kényesek mind Donald, mind pedig Melania Trump számára.

A CNN forrásai szerint Grisham minden egyes botrányt felgöngyölít majd a könyvben, amelyekkel a Fehér Házban eltöltött ideje alatt a média foglalkozott. Lesz szó zárt ajtók mögötti skandalumokról, ezeknek hatásairól, valamint a Stormy Daniels-ügyről és az egykori elnök rendkívül szexista magatartásáról is.

Ami pedig a legizgalmasabbnak ígérkezik: állítólag Melania érzéseire is fény derül az ura irányába. Mindez különösen érdekes téma, hiszen korábban felmerült, hogy az egykori first lady válni készül a botrányos magatartású exelnöktől. Erre azóta sem került sor, Grisham könyvéből azonban kiderülhet, hogy mekkora esély van a szakításra.

A könyvben lesz egy csomó olyan dolog, amiről még sosem hallottunk. Stephanie tudja, „hol vannak eltemetve a testek”. Ez egy memoár a Fehér Házban töltött idejéről, amikor is egy olyan nem hétköznapi posztot töltött be, melyben nem csak az elnököt, de a first ladyt is szolgálta egyszerre

– írja Perez Hilton.

Stephanie Grisham egyébként a Capitolium ostroma után távozott végleg a Fehér Házból. A portál szerint nem az exelnök, hanem Melina Trump volt az, aki megerősítette a döntésében. Állítólag a zavargások kezdete után Stephanie azt írta Melaniának, hogy szeretne-é azt twittelni, hogy

A békés tiltakozáshoz minden amerikainak joga van, de nincs helye törvénytelenségnek és erőszaknak?

Melania válasza erre mindössze annyi volt, hogy

nem.

A szóváltás lesokkolta Stephanie-t. Nem gondolta volna azt sem, hogy Melania egyetért a férjével abban, hogy a választásokat elcsalták. Főleg azért bántották a történtek, mert korábban mindig kiállt főnökasszonya mellett, ezen húzása után azonban egyet kellett értenie azokkal, akik Mária Antóniaként emlegették Donald Trump nejét.

Az ex-szóvivő tervére egyébként maga Melania Trump is felkapta a fejét. Ki is adott hát egy közleményt, melyben nem túl méltányos módon nyilatkozott egykori alkalmazottjáról.

A könyv célja teljesen egyértelmű. Ez egy próbálkozás arra, hogy felmentse magát gyenge sajtótitkári teljesítménye, elfuserált személyes kapcsolatai és Fehér Házban való szakszerűtlen viselkedése alól. Félreértés és árulás árán akar relevanciát és pénzt kisajtolni Trump asszonyból

– olvasható a közleményben.

Hogy Melania Trump valóban aggódik-e amiatt, mi kerülhet napvilágra Stephanie Grisham tolla által, egyelőre nem tudni. Az említett könyv október elején jelenik meg, és a People forrása szerint

olyan titkok is kiderülhetnek az Egyesült Államok korábbi elnökéről, amiről még a first ladyje sem tudott. Olyan titkok, amikről nem akarta, hogy tudjon.

A lap informátora állítja, hogy a könyv tele lesz ezekkel a titkosabbnál titkosabb infókkal, így meglehet, hogy érdemes már előre megrendelni a szóban forgó memoárt.

(Borítókép: Melania Trump és Donald Trump 2021. január 20-án. Fotó: Pete Marovich - Pool / Getty Images)