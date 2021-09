Egyperces rejtély a VV Fanni-ügy tárgyalásán

Közel két héttel ezelőtt helyszíni szemlével folytatódott Novozánszki Fanni ügye. Az egykori villalakó már majdnem négy éve eltűnt, meggyilkolásával B. Lászlót gyanúsítják.

A férfit szeptember 9-én elvitte a bíróság oda, ahol az a bizonyos utolsó felvétel is készült róla és Fanniról: ezen a vádlott a karjában viszi ki a lépcsőházból az eszméletlen lányt. A bizonyítási eljárás eredetileg több helyszínt is érintett volna, végül a második után berekesztették, és a bíróságon folytatódott tovább a tárgyalás, ahová tanúként idézték a B. László és B. Erika hazugságvizsgálatát elemző poligráfos szaktanácsadót, illetve B. Erika és Novozánszki Fanni egyik közös ismerősét is.

A bíróság ma ismét helyszíni szemlét tart, ezúttal a vádlott siófoki lakásán folytatódott a nyomozás. Bár Fanni holtteste nincs meg, a vád szerint B. László a kocsijával előbb Siófokra, majd Dunavecsére szállította a lányt, ahol a Dunánál megszabadult a testétől. A férfi azt állítja, hogy Fannit akkor látta utoljára, amikor átadta két ismeretlennek nem messze a lány Marina parti lakásától.

A meghallgatás a balatoni apartman előtt kezdődött. B. László azt mondta, csak Fanni bőröndjeitől szeretett volna megszabadulni, mivel úgy gondolta, ez a legjobb, amit tehet azért, hogy kimaradjon ebből az egészből. A kamerafelvételek rögzítették, hogy mielőtt a vádlott Dunavecsére utazott volna, visszafordult a házhoz, majd 59 másodperc alatt visszarohant a lakásba, végül pedig a kocsijához. A Blikk szerint B. László nem tudta megmondani a bírónőnek, miért tette ezt, de végig nyugodt maradt.

A bírónő szeretett volna lefolytatni egy bizonyítási eljárást arra irányulóan, hogyan lehet ennyi idő alatt felrohanni a lakásba, ott pedig mennyi idő marad bármire is, hogy kevesebb mint egy percen belül a kocsihoz is visszaérjen a vádlott, de mivel a lakásban már nem B. László lakik, eltekintettek ettől. B. Lászlót ezután azon az útvonalon vitték tovább, melyen a vizsgált napon is végighaladt. A vádlott ekkor egy, a Szabadisóstó vasútállomás melletti utcába kihelyezett konténerek mellé rakta ki Fanni csomagjait. A pontos helyszínt nem tudta megmutatni, ahogy azt sem tudta megválaszolni, miért oda tette a bőröndöket, ahol bárki megláthatta őket.

Ezt követően Dunavecsére vitték a vádlottat, oda, ahol a gyanú szerint a Dunába dobta Novozánszki Fanni holttestét.