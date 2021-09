Újabb szexvideó kerülhet elő Kim Kardashianról?

Kim Kardashian sokak szemében a plasztikai műtétek királynője, esetleg üzletasszony, vagy nemes egyszerűséggel az a celebritás, aki arról híres, hogy híres. A nemrég dementorként Met-gálázó celebnő azonban annak idején azzal robbant be a köztudatba, hogy exbarátja, Ray J nyilvánosságra hozta közös szexvideójukat. Mindez egyébként kapóra is jött a Kardashian klánnak, hiszen a hirtelen jött figyelemhullámot meglovagolva útjára engedték a K, mint Kardashian című valóságshow-jukat, ami végül 20 évadot élt meg, sokan pedig el is felejtették, honnan indult Kim – de nem mindenki.

A napokban Ray J korábbi menedzsere, Wack 100 vendégeskedett a The Bootleg podcastben, és azt az állítást tette, hogy a birtokában van a pornófilm második felvonása is, ami szerinte sokkal durvább, mint az első, 2007-ben napvilágot látott változat. De nem kell aggódni, ő ugyanis nem szeretné ezt nyilvánossá tenni, csupán egyetlen embernek kellene látnia, véleménye szerint pedig ez nem más, mint a félig-meddig válófélben lévő Kanye West, aki jelenleg még a celebritás férjura. Hogy miért? A menedzser válasza igencsak különös.

Wack 100 első körben azt mondta a podcastben, hogy még mindig őrzik Kim Kardashian és a rapper szexvideójának folytatását, amit állítása szerint senki sem látott. Azt viszont nagyon szeretné, ha Kanye Westre ruházhatnák át a felvételt, aki ezáltal szert tehetne egy igazán személyes, nem helyettesíthető tokenre.

Senki másnak nem adnám oda, csak Kanyenak, mert a gyermekei anyja látható rajta. Mivel ő Kanye, ezért valószínűleg oda is adom neki. Ez az övé. Ezt nem tehetjük úgy közzé, mint az előzőt. Nagy tiszteletlenség lenne

– mondta Wack 100.

Kim Kardashian jogi képviselője, Marty Singer hamar akcióba lépett a botrányos podcast után, és leszögezte, hogy Ray J korábbi menedzserének állításai alaptalanok és öncélúak – írta meg a TMZ.

A kiadatlan szexvideóról szóló állítás egyértelműen hamis. Sajnálatos, hogy az emberek képesek ilyen kijelentéseket tenni azért, hogy 15 perc hírnevet szerezzenek maguknak

– hangzott a celebritás ügyvédjének nyilatkozata, aki a TMZ szerint erősen hajlik afelé, hogy jogi lépéseket is tegyen a figyelemre áhítozó Wack 100 felé.

Ami a szóban forgó szexvideó másik szereplőjét, Ray J-t illeti, a rapper egyelőre nem kommentálta korábbi menedzserének állításait. Mindenesetre ha Wack 100 szavai igazak, és a zenész valóban megtartott még egy pikáns felvételt, az elég kényesen venné ki magát, tekintve, hogy azóta már két kisbaba apukája lett, akiknek édesanyjával, Princess Love-val 2016-ban össze is házasodtak.

Ami a Kim Kardashiannal való viszonyát illeti, állítólag 2002 és 2006 között randiztak, az említett felvétel még a kapcsolatuk kezdetén készült – ekkoriban a celebnő Paris Hilton személyi asszisztense volt. Ray J a szakítás után úgy döntött, eladja a felvételt, ami persze jó pénzért el is kelt. Azóta sok hír kapott szárnyra ezzel kapcsolatban. A The Sun gyűjtése szerint a celebritás gyűlölte a felvételt, de végül hasznára vált a szakmájában. A rapper pedig annak ellenére, amit tett, azt vallotta korábban, hogy nincs köztük rossz viszony, hiszen találkozott a családjával egy kosárlabdameccsen, ahol sziával köszöntek neki. Hozzátette, hogy Kimmel szerették egymást, de kapcsolatuk idején mindketten játékot űztek, és meg is csalták egymást.

(Borítókép: Kim Kardashian 2020. január 18-án. Fotó: David Livingston / Getty Images)