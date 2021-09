Döntött a bíróság, Britney Spears megszabadulhat az apjától

Britney Spearst megszabadították apjától – értékeli a bíróság ítéletét az AP News. A popsztár apjának 13 éve tartó gyámságát ugyanis a mai döntéssel felfüggesztették.

A jelenlegi helyzet tarthatatlan

– indokolt a bíró, miután meghallgatta a felek érveit. A döntéssel Britney Spears visszakapta korábbi életét, s rendelkezését vagyona felett.

Az ítélet szerint az énekesnő teljes életét (és a pénzét) kontrolláló apa toxikus légkört teremtett.

Mint ismert, Britney Spears jó ideje küzd már azért, hogy eltávolítsa feje fölül basáskodó apját. Annak idején Jamie Spears maga jelentkezett azért, hogy „helyretegye” az énekesnő darabokra hullott életét, és miközben rendelkezett a lánya saját vagyonával, olyan alapvető dolgokat nem engedélyezett neki, mint hogy kicserélje otthonában a konyhabútort. Britney Spears elmondása szerint apja elvárta tőle azt is, hogy fogamzásgátlót használjon, és egyebek között azt sem engedte, hogy férjhez menjen, illetve gyermeket vállaljon – sok egyéb más mellett.

Kiderült azonban az is, hogy Jamie Spears állítólag felbérelt egy Alex Vlaslov nevű férfit azért, hogy a lánya után szaglásszon. Ő eleget is tett ennek, és kémprogramot telepített az énekesnő mobileszközeire, így minden üzenetváltásához hozzáfért. Az említett beszélgetéseket aztán továbbította Britney Spears apjának. Alex Vlaslov aztán arról is beszámolt, hogy Jamie Spears mindenkit irányított és uralt, aki a lánya közelébe ment, különösen a férfiakat. Az alkalmazott azt is elárulta, hogy az apa még az énekesnő hálószobáját is bepoloskázta, aminek következtében körülbelül 180 órányi hanganyag készült.

Korábban olyan hírek is felröppentek, miszerint Jamie Spears ugyan hajlandó lenne felhagyni nem túl áldásos tevékenységével, vagyis lemondani a gyámságról, azonban kétmillió dollárt követelt ezért cserébe, mindezt úgy, hogy állítólag már a saját jogi képviseletének finanszírozására is milliós tételeket költött el az énekesnő vagyonából. Később aztán meggondolta magát, s magától is visszalépett a felügyelettől.