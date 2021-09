Ahogy korábban az Index is megírta, tíz év után állt oltár elé Majoros Péter és Hornyák (most már hivatalosan is Majoros) Hajnalka. A pár eljegyzése egyébként már 8 éve megvolt, 2011 novemberében pedig meg is született az első gyermekük, Marián, akit 2016-ban Olivér követett. A sztárpár augusztus végén egy luxusesküvőiről híres szekszárdi borászat 100 hektáros birtokán tartotta háromnapos lakodalmát, ahova a hírek szerint több hazai celeb is meghívást kapott.

Miután előzetesen semmiféle információt nem szivárogtattak a menyegzőről, a sajtó még inkább érdeklődött az esemény iránt, fotósok vonultak a helyszínre, hátha sikerül lencsevégre kapniuk egy-egy olyan pillanatot, ami többletinformációval szolgál. Az esküvő után még napokig szóbeszéd tárgya volt a lakodalom, végül a sztárpár is megosztott néhány fotót a nagy napról az Instagram-oldalán.

Úgy tűnik azonban, hogy a hírek között akadt olyan is, ami nem feltétlenül fedte a valóságot: olyasmit is lehetett olvasni, hogy Majka és kedvese összeveszett a menyegző napján, mert a rappernek nem volt kedve a fotózáshoz. Hajnalkához ez a hír csak most jutott el, és nagyon felbosszantotta: úgy érezte, muszáj tiszta vizet öntenie a pohárba, és nyilvánosságra hozni, mi is történt pontosan.

„Ülök csendben a laptopom előtt, és nézegetem az esküvői képeket mosolyogva. Vissza is adják a hangulatot, higgyétek el, szinte minden tökéletes volt, kivéve az időjárást, de ez már részletkérdés” – kezdte a bejegyzésében Majka párja, majd így folytatta:

Ahogy így idilli állapotomban átszellemülten görgetem a képeket, és azon gondolkodom, hogy mi legyen a mai esküvős poszt, a háttérben alapzajként szól a tévé, benne a TV2 Tényeknek csúfolt műsorával. Tények, hm. Olyan hitelesnek hangzik, sejtetve, hogy ami itt elhangzik, azt komoly kutatómunka előzi meg, a szerkesztők és a műsoron lázasan dolgozók képe jelenik meg, ahogy kamerával, mikrofonnal, jegyzetfüzetekkel szelik át az országot, hogy a »tények« eredetét felkutassák.

Mivel szelektív a hallásom (mint a gyerekeimnek, amikor szólítom őket…), hirtelen abbahagyom a görgetést, és meghallom, hogy »Hajni és Majka összeveszett az esküvőn«. Először köpni-nyelni nem tudtam, de reméltem, hogy valami figyelemfelkeltő cím, és valami poénnal lezárják, de nem ez történt. A Tények műsorvezetője beolvassa, hogy Hajni és Peti azért veszett össze, mert a fotózást a végére hagytuk, és Peti ezt már nem bírta idegekkel. Atyaúristen. Ezt mégis honnan %!+”:_*>!?-ból veszik?!!>

– fakadt ki, majd közölte, bár nem akarta megosztani, mi történt valójában, ezek után kénytelen megtenni. Aznap a kisfiát egy kisebb baleset érte, ezért voltak a férjével mindketten pánikban.

Vasárnap Olika rollerezett az esküvő helyszínén, de amilyen kis ügyes, elesett, és felszakadt a szája, és Petivel első dolgunk volt bepattanni a kocsiba és a szekszárdi sürgősségire rohanni, ahol természetesen szakszerűen el is látták a sebét. Peti vezetett, én pedig hátul ültem a riadtan ordító, vérző szájú gyerekemmel. Ha már tények, akkor ez az

– zárta mondandóját az édesanya, hozzátéve: per pillanat dühöt és csalódottságot érez.

Ez a hír volt, amin felbosszantotta magát, a csatorna oldalára felkerült videóban 48:15-től látható/hallható.

Fotó: TV2