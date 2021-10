Majka reagált Curtis váratlan bejelentésére

Mint arról az Index már beszámolt, nehéz időszakot tudhat maga mögött Széki Attila, ismertebb nevén Curtis. A rapper legújabb Instagram-posztjában arról tájékoztatta rajongóit, hogy az elmúlt évben annyira elfáradt, hogy szünetre van szüksége, ezért határozatlan időre felfüggeszti zenei karrierjét.

Sziasztok! Ez az év megint egy száguldás volt számomra. Rettenetesen elfáradtam, emellett a nyakamba vettem a világ összes gondját… Teljesen lemerültem testileg és lelkileg is. Az idei évre lekötött Curtis-bulikat felfüggesztem, egy-két tévés szereplést kivéve, és eltűnök határozatlan időre a színpadról. A magánéletemben is volt rengeteg csatám a közelmúltban, amit ugyancsak nehezen tudok feldolgozni, de szerencsére a párom, a kisfiam és pár jó barátom sokat segítenek. Szeretlek titeket, és hamarosan újra találkozunk, de most pihennem kell