Viszlát, Kanye West: nevet változtatott a rapper

Hivatalosan is megvolt a névcsere.

Bár október elején még együtt vacsorázott Kanye West és neje, a napokban hivatalosan is elváltak útjaik. A rapper a válással egyúttal Los Angeles-i kúriáját is elveszítette, pontosabban eladta Kim Kardashiannak, aki a Just Jared információi szerint 23 millió amerikai dollárral vásárolta ki exférjét közös villájukból. Ebben benne foglaltatott a ház és a benne lévő összes ingóság.

West számára a napokban minden tekintetben új élet kezdődött, hiszen amellett, hogy végre a bíróságon is kimondták a válást, mától hivatalosan is ennyi lett a neve:

Ye.

A rapper már évek óta hivatkozik magára eképpen, a TMZ birtokába jutott dokumentumok szerint pedig egyértelmű, hogy Kanye Omari West lemondott eddig ismert nevéről. Ye 2018-as albumát is ezen a címen adta ki, illetőleg korábban azt nyilatkozta:

Úgy hiszem a 'ye' a leggyakrabban használt szó a Bibliában, ahol azt jelenti, hogy 'te'. Szóval én vagyok te, én vagyok mi, mi vagyunk mi. Kanyéból indult ki az egész, ami azt jelenti, hogy "az egyetlen", Ye azonban egyaránt tükrözi a bennünk lévő jót, rosszat, zavart, egy szóval mindent.

Kanye West tehát hivatalosan is a múlté, elérkezett viszont Ye ideje.

Ami Kim Kardashiant és közös gyermekeiket illeti, nem valószínű, hogy hatással lenne rájuk a rapper névváltoztatása, sőt. A celebritás a szakításuk után elmondta, hogy megtartja a West vezetéknevet, ugyanis gyerekeit is így hívják, és szeretné, ha ez így is maradna.