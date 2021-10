Kanye West a napokban hivatalosan is elvált Kim Kardashiantól, aminek következtében még 60 millió dolláros otthonát is elveszítette.

A rapper azonban nem búslakodhatott sokáig, hiszen a show nem áll meg.

A válóperről egyenesen Velencébe repült, ahol egy olasz esküvőn lépett fel. Távozása közben, a helyi repülőtéren kapták lencsevégre talpig Balenciagában, egy erősen halloween-i jelmezre hajazó öltözékben. A teljesen fekete szett részét képezte egy hátborzongató fehér maszk is, ami Kanye egész arcát - még a fülét is - eltakarta, így még az is lehet, hogy nem ő volt a maszk alatt.

Kifejezetten rémisztő hatást kelt, ahogy a fotósokra sandít a szeme sarkából.