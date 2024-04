Baliról jelentkeztek be az Instagramon.

Csobot Adél március végén az egyik barátnőjével utazott Balira, ám nem sokkal később a párja, Istenes Bence és két közös gyermekük, Nátán és Ádin is csatlakozott hozzájuk. Az X-Faktor felfedezettje ugyan csak a korlátozott ideig elérhető bejegyzéseiben számolt be élményeiről, de azokból kiderült, hogy azért utazott Balira, mert régóta érdekli a spiritualitás: részt is vett egy tisztító ceremónián, de többször utalt arra, hogy idejét meditációval és jógázással tölti.

Az énekesnő az egyéb elfoglaltságairól nem igazán tett közzé képeket; nem úgy Istenes Bence, aki egy lapozható bejegyzésben újságolta el, hogyan telnek napjaink Ubud városában. A finom ételekről készített fotói mellett látható tájkép, egy majmos szelfi, valamint néhány olyan felvétel, amelyen a zuhany alatt pózolnak kedvesével, Csobot Adéllal. Utóbbiért lapozni kell, ha látni szeretné.