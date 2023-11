Ezért hagyta el olyan sietősen a ringet.

A vasárnapi Sztárbox első összecsapása a ringben ezúttal a légtornász Sáfrány Emese és Dobos Evelin színésznő között zajlott le. Jól láthatóan egyikük sem vette félvállról a felkészülést, melynek eredménye abban is megmutatkozott, hogy négy meneten keresztül bírták egymás ütéseit állni.

Bár Sáfrány az első pillanattól kezdve letámadta ellenfelét, de később Dobosnak sikerült kihasználnia testi adottságait, és biztos távból vitte be ütéseit, melyek aztán döntőnek is bizonyultak a pontozásnál. Padlót ugyan egyikük sem fogott, végül egyhangú pontozással az utóbbi nyert, így Berki Mazsi után ő a női könnyűsúly elődöntőinek második biztos résztvevője.

A légtornász az eredményhirdetést követően azonnal az öltöző felé vette az irányt edzője, Miló Viktória kíséretében, így aztán a mérkőzéssel kapcsolatban nem is adott interjút, ellentétben a színésznővel. Sáfrány most Instagram-történetében reagált arra, miért is távozott sietve a ringből.

Egyvalamit tisztázzunk, mielőtt bármire reagálok. Meccs után nem »elviharzottam«, egyszerűen kimentünk a ringből, mint ahogy előttünk mindenki más a meccse után. És senki nem mondta, hogy maradjak, mert még interjúkat kell ott adjak

– olvasható a posztjában.