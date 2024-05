Fotó: RTL

Most vasárnap elstartol a ValóVilág 12. évada, amely szezonnak a visszatérő Puskás-Dallos Peti mellett Megyeri Csilla lesz a műsorvezetőpárja. Már a luxusvilla megújult belsejébe is bepillanthattak a tévénézők, amit rendhagyó módon idén nyáron vehetnek birtokba a villalakók. A Fókusz műsorából azt is megtudhattuk, ki lesz az a három versenyző, akik az elsők között léphetik majd át a villa küszöbét.

VV Gina 32 éves, foglalkozását tekintve tetoválóművész, aki feltűnő kinézete ellenére egyszerű embernek tartja magát.

Mármint gondolok arra, hogy nem játszom meg magam, nem hisztizek feleslegesen, nincsenek ilyen izéjeim, hóbortjaim. Amit nem szeretek, ez a kéretlen nyávogás, ez a ki vagyok, mi vagyok, mert akkor eszembe jut azonnal, hogy ha úgy nőttél volna fel, ahogy én, akkor biztosan nem nyávognál…

VV Kikidi 29 esztendősen költözik majd be a luxusbörtönbe, elsődleges munkájának most azt tekinti, hogy terjessze a pozitivitást villalakóként:

Lehet nyugodtabban, kellemesebben, boldogabban, kedvesebben is élni az életet. Ezt szeretném megmutatni az embereknek. Vannak sz.r dolgok, meg is kell élni, át kell rajta esni, de ne ragadjunk bele! Dolgozzunk rajta, hogy abból legyen egy régi emlék, amiből tanultunk, és amit magunkévá tudunk fordítani. Ne szomorkodjunk azon, mi lesz a jövőben, mi lesz két hét múlva, mert egész életedben szorongani fogsz, hogy mi lesz. Ha meg azon gondolkozol, mit b.sztál el tegnap, mi volt akkor, mit kellett volna mondanom, akkor meg depressziós leszel egész életedben. Miért jó ez?

VV Dorka 21 évesen lesz villalakó, aki szingliként költözik be a villába, mert hadilábon áll a pasikkal. A szoláriumos jószívűnek, viccesnek tartja magát, ugyanakkor kerüli a konfliktust, és ki nem állhatja, ha valakit bántanak.

Tudok hisztis lenni egyébként, ez egy ilyen csajos dolog szerintem. És tudok ilyen nyűgös lenni, hogy fáj a fejem, nincs kedvem, ilyen lusta. Nem szeretem, ha valaki kétszínű, gonosz, ilyen alpári, aljas. Igazából nem szólok bele, de kerülöm az ilyet, ha valaki ilyen

– jelentette ki.