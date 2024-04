Videóban véleményezte a magyar hírességeket.

AValóVilágkorábbi játékosa, Fenyvesi Barna és szerelme, Halastyák Fanni, azaz Nemazalány a minap Fókusz riportjában meséltek bimbózó románcukról. A problémás nőfalóként megismert egykori valóságshow-szereplő néhány hónappal ezelőtt egy közösségi oldalon kereste fel az énekesnőt, aki bár eleinte bizalmatlanul fogadta a közeledést, végül úgy látta jobbnak, ha két hónapnyi online ismerkedést követően ad egy esélyt. Már az első találkozójukon egymásra hangolódtak, s rengeteg időt töltenek együtt, az összeköltözést azonban egyelőre nem tervezik.

Én soha nem voltam féltékeny típus. Ezt most így kijelentem, nem hazudok. Hát, de mellette azért ez más

– vallotta be az RTL-nek Nemazalány, akinek szerelme már a ValóVilág11 villájába is úgy költözött be, hogy elárulta, hogy a nők függőséget okoztak nála. Utólag úgy meséli, nem volt konkrét célja a hódítás, de három hónap alatt szinte mindegyik villalakó lánnyal összeszűrte a levet. A nők iránti imádata a jelek szerint úgy sem változott, hogy jelenleg komoly párkapcsolata van.

Erről tanúskodik legalábbis egy videó, amelyet VV Barna feltöltött a TikTokra. Az egykori valóságshow-hős a rövid felvételen 1-től 10-es skálán rangsorolja a magyar celebnőket, köztük Szabó Zsófit, Lékai-Kiss Ramónát, Csobot Adélt és Gelencsér Tímeát. Bár a videóban egy szót sem szól, az arca mindent elárul arról, kiről mit gondol. Bár szerelmét, Halastyák Fannit tette a képzeletbeli ranglistája élére, a második helyre Tóth Andi került, akinek fotója láttán egyből hatalmas mosoly ült ki az arcára.

VV Barna és Nemazalány olaszos párnak vallják magukat. A fiatalember úgy véli, kicsit le is nyugodott az énekesnő mellett, és már nem érdekli az állandó bulizás és csajozás. Nemazalány azonban nem tagadja, vannak kétségei Barnával kapcsolatban, jóllehet korábban nem volt féltékeny típus. Mint mondja, ha a nyarat kibírja a kapcsolatuk, akkor biztosan hosszú távú lesz a kapcsolatuk.

(via Story)