Korábban sosem beszélt szerelmi életéről, ám most kivételt tett.

Fotó: TV2/Tények Plusz

Magyarország egyik legerősebb emberéről, Nick Árpádról nem sokat lehetett hallani az elmúlt években, ám most kivételt tett, s egy friss interjúban elárulta, mi a helyzet a szerelmi életével. A hat Guinness-rekorderes erőművészre, aki tavaly egy 18 tonnás kamion foggal elhúzásával búcsúzott a nyilvános szerepléstől, túl a hetedik X-en talált rá újra a szerelem a Tinder nevű társkereső alkalmazásnak köszönhetően. Románcuk azonban nem szökkent szárba egyszerűen, sőt: most is egy igazi érzelmi hullámvasút.

„A Tinderen ismertem meg Mimit egy évvel ezelőtt. Féltve őrzöm a magánéletemet, de ő nagyon megérintett. A kezdeti fázisban csak beszélgettünk, heteken át üzengettünk egymásnak. Fontosnak tartottam, hogy megismerjem, nem az volt a célom, hogy azonnal randit kérjek tőle. Egy szép napon persze eljött az első találkozás. Mondanom sem kell, remekül éreztük magunkat, nagyon sokat nevettünk” – nyilatkozta a Borsnak Nick Árpi, majd kitért arra, hogy a hölgy, akibe beleszeretett, még férjnél van.

Őszinte leszek, az elmúlt egy év alatt tízszer szakítottunk. Ez egy igazi se veled, se nélküled kapcsolat. Bevallom, párszor megbántottam Mimit. Én tudom magamról, hogy lobbanékony természet vagyok, ami a sportolói múltamból is fakad. Olyat is hallottam, hogy a barátnői szerint nem illek hozzá, mert sportosan öltözöm. Szerintem viszont nem ez az, ami számít, hanem hogy órákon át tudunk beszélgetni, és hatalmasakat nevetünk együtt. Nem tudom, mit hoz a jövő, de bízom benne, hogy visszatalálunk egymáshoz. Nekem ő nagyon fontos, és ha én is fontos vagyok neki, akkor nem engedjük el egymás kezét

– magyarázta az erőművész, aki újabb Guinness-rekord-kísérletre hajt. Korábban húzott már el foggal 234 tonnás katamaránt, 309 tonnás kompot, egy Boeing 737-es repülőt, de csupasz kézzel meghajlított egy öntöttvas rudat is.