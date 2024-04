Egy fiatal brit nőn nevet most az internet népe, aki fotóval tudja bizonyítani, hogy túlságosan is szó szerint vették a kérését egy thaiföldi étteremben. Hollie Harrison úgy mesélte, hogy az édesanyja esküvője miatt utazott két hétre Thaiföldre a családjával és a barátjával, s ha már ott voltak, az ő huszadik születésnapját is megünnepelték. Utóbbihoz egy olasz éttermet választottak, ahol Harrison hamar kitalálta, hogy a koktélja mellé egy kis fokhagymás kenyeret is kér, ám amikor kihozták a rendelését, alig akart hinni a szemének.

A születésnaposnak ugyanis egy száraz pizzalapot szolgáltak fel fokhagymaszeletekkel, ami köszönőviszonyban sem volt azzal, amire a fogát fente. Rokonai ki is nevették őt.

Bár csalódottnak éreztem magam, mert már éhes voltam, nem volt mit tenni, csak nevettem az egészen, de rosszul is éreztem magam, amikor a pincér előtt kitört belőlem a nevetés. Egyszerűen nem hittem el, hogy a séf erről határozottan azt vélte, hogy ínycsiklandóan néz ki

– magyarázta Harrison, aki szerint azzal lehetett a baj, hogy bagett helyett pizzakenyérre gondolt, azaz olyan fokhagymás finomságra, ami pizzatésztából készül.

„Az étlapon szerepelt a fokhagymás kenyér, de az igazából fokhagymás bagett volt. Megkérdeztem, hogy el tudnák-e készíteni nekem azt pizzatésztából, amire határozott igen volt a válaszuk. A barátommal addigra megittunk pár koktélt, amitől jó kedvünk lett, és amikor kihozták nekem az ételt, leesett az állam. Körülnéztem, hogy megbizonyosodjak, más is azt látja, amit én, mire mindenki elnevette magát. Aztán visszanéztem a felszolgálóra, aki csak mosolygott, gondolva, jól végezték dolgukat. Végül a barátom magyarázta el az étterem dolgozóinak, hogy valójában azt szerettük volna, ha az alapból bagettekre kent fokhagymás vajat ezúttal pizzaalapon használják. Másodjára is megpróbálták, és az már jobban sikerült” – tért ki a részletekre a nő, akit ez a baki nem tántorított el attól, hogy legközelebb is ugyanezt kérje, ha külföldi étteremben jár.

(via Mirror)