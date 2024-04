Érkeznek is szép számmal rá a lájkok.

Fotó: Papajcsik Péter / Index Hunyadi Donatella és Bődi Dénes

Hunyadi Donatella a tavalyi Dancing with the Starsban mutatkozott be először a nyilvánosság előtt édesanyja, Kiszel Tünde nélkül. A diplomás énekesnő korábban elárulta, hogy többek közt azért is vállalta a szereplést a TV2 táncos show-műsorában, mert szeretett volna kilépni a naptárdíva árnyékából, hogy végre önmagáért legyenek kíváncsiak rá. Bár a műsort végül nem ő nyerte meg, elégedett volt a szereplésével, ami megismertette a közönséggel.

Most Kiszel lányának sikerült mindenkit meglepnie, ugyanis legújabb Instagram-posztjában egy hófehér menyasszonyi ruhában látható. Mint kiderült, a modellként is dolgozó Hunyadi egy reklámfotózáson vett részt, ezért viselte a mesés ruhakölteményt. Íme: