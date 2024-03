Fotókat is mutatott róla.

Ismerős ékszer bukkant fel Emily Ratajkowski kezén: a modell újra hordja eljegyzési gyűrűjét, de szó sincs róla, hogy kibékült volna exférjével, Sebastian Bear-McClarddal, aki állítólag 2022. nyarán csalta meg őt.

Instagram-bejegyzése szerint Ratajkowski úgy döntött, a drágaköveket megmentve, mégis új történettel felruházva egy másik ékszert-, pontosabban ékszereket csináltat a szétszedetett gyémántokból, és „válási gyűrűként” mutatta most meg többmilliós követőtáborának.

A gyűrűk a saját, személyes evolúciómat mutatják be. Nem hiszem, hogy egy nőnek meg kéne fosztania magát a gyémántoktól, csak mert elveszített egy férfit. Arra emlékeztetnek, hogy én is boldoggá tehetem magamat, akár úgy is, ahogy előtte nem hittem volna