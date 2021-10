Még augusztusban költözött el L. L. Juniortól felesége, Körtvélyessy Kinga, aki törökbálinti otthonukból közös kislányukat, Lilit is magával vitte. Mára azonban úgy tűnik, hogy a pár minden követ megmozgat házasságuk rendbehozása érdekében, és úgy tűnik, jó irányba is haladnak ezen a téren.

– nyilatkozta a Story magazinnak L. L. Junior.

– vallott őszintén a zenész, aki azt sem titkolta, hogy párterápiára járnak:

Párterápiára járunk, hogy újra visszataláljunk egymáshoz. Bevallom, volt olyan, hogy annyira összevesztünk, hogy azt is lemondtuk, de aztán mindketten rájöttünk, hogy nagy a tét, küzdenünk kell tovább ezért a szerelemért.

Körtvélyessy Kinga elmondta, hogy az utóbbi időkben már nem voltak képesek a problémáikról sem beszélni Juniorral, viszont úgy látja: a párterápián kénytelenek megnyílni egymásnak.

Az édesanyám volt a legfőbb támaszom, minden titkom tudója. Laci megértésében is nagyon sokat segített. Ők nagyon egy hullámhosszon voltak, megértették egymást. Anyukám megértette a művészlélek működését, azt, amivel én sokszor még most is küzdök