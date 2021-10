Fegyvermester: Az felelős a tragédiáért, aki Alec Baldwin kezébe adta a pisztolyt

Ahogy korábban az Index is megírta, Alec Baldwin a Rust című westernfilm forgatásán lelőtt két embert egy, a forgatáshoz használt fegyverrel, akik közül az egyik életét vesztette. A hatóságokat helyi idő szerint csütörtökön 13 óra 50 perckor értesítették az esetről. Közlésük szerint egy nő és egy férfi sérült meg. Előbbit később a 42 éves Halyna Hutchinsként, a film operatőreként, utóbbit a 48 éves Joel Souzaként azonosították, aki a film rendezője.

Hogy miként történhetett meg a tragédia annak ellenére, hogy a forgatásokon elvileg hatástalanított fegyvereket használnak, az a Retro Rádió ma reggeli műsorában is szóba került.

Ez egy kellékfegyver volt, mint mondták, és vaktölténnyel, bármit is jelentsen ez. Nyilvánvalóan most olyan más eseteket is felelevenítenek az újságírók, amelyek hasonló körülmények között, tragikusan végződtek. Legutoljára 1993-ban Bruce Lee fia, Brandon Lee, akkor 28 évesen halt meg egy forgatás során egy elsült fegyver által, ami egy negyvennégy kaliberű lövedék volt, és a golyó a gerince környékén találta el