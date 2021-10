A legnagyobb rajongók ingyen bejuthatnak az MTV EMA budapesti gálájára

A nagyszabású show egyik leendő helyszínén, a BOK C Sportcsarnokban megrendezett háromnapos MTV EMA Jegykiosztó – a legnagyobb fanoknak esemény során kétezer szerencsés rajongó kap meghívást az MTV EMA budapesti élő showjára, ahol november 14-én a vörös szőnyeg vagy a színpad mellett testközelből köszönthetik hazai és külföldi kedvenceiket.

A MTV tehát ingyenes lehetőséget biztosít a legelhivatottabb rajongók számára: a Jegykiosztó ideje alatt megajándékozzák az első 2 000 látogatót, akik így testközelből láthatják majd kedvenc sztárjaikat.

Az MTV EMA Jegykiosztó esemény során a rajongók influencerekkel, TikTokkerekkel is találkozhatnak, köztük Radics Zsomborral, Dárdai Blankával, Lil G-vel, Palkovics Zórával és Forstner Csengével. A rendezvény zenei hátterét hazai DJ-k fogják biztosítani. A rajongók már a jegyek átvételekor is hangolódhatnak a rendezvényre, a helyszínen ugyanis egy embernagyságú EMA díj mellett lehet majd kreatív fotókat készíteni. Ezenkívül a fanok számára számos normál méretű díj is rendelkezésre áll, így mindenki lehetőséget kap arra, hogy pár percre a sztárok bőrébe bújjon.

Az MTV olyan 16. életévét már betöltött jelentkezőket vár, akik nyitottak és elhivatottak a zene iránt, és úgy gondolják, ők az ország legmenőbb és legnagyobb zenerajongói.

Ahogy azt korábban megírtuk, a november 14-i gálára olyan sztárokat várnak, mint Maluma, a Måneskin és Kim Petras. A rendezvény házigazdája Saweetie lesz.

Az MTV EMA Jegykiosztó - a legnagyobb fanoknak esemény időpontjai:november 5-6-7., BOK C Sportcsarnok. Az A rendezvények csak érvényes magyar védettségi igazolvány vagy Uniós digitális Covid-igazolvány birtokában látogathatóak és maszk viselését is megkövetelhetik a szervezők, hogy a résztvevők biztonságban ünnepelhessék együtt a zenét. Az életkort, az oltást és a személyazonosságot igazoló dokumentumokat a szervezők minden eseményre való belépés előtt ellenőrzik.