Beperelhetik Friderikusz Sándort

Ahogy korábban az Index is megírta, Friderikusz Sándor 25 millió mínuszban van a YouTube-on indított podcastjével, amiről elsőként a Blikket tájékoztatta a produkció sajtósa, Csenterics Ágnes. A Media1 gyanút fogott a sajtós neve miatt, és utánanézett, létezik-e egyáltalán az információkat közlő hölgy napjainkban. Ilyen néven azonban csak egy televíziós rendezőt találtak, aki tavaly decemberben elhunyt. Felkeresték a Blikk szerkesztőségét is, ahonnan azt a választ kapták, hogy Friderikusz Sándor e-mail-címéről érkezett a nyilatkozat Csenterics Ágnes aláírásával, amit a lapot kiadó Ringier Axel Springer Magyarország sajtóirodája is megerősített.

A Media1 megpróbálta elérni az ügyben Friderikusz Sándort e-mailben és telefonon is, ám nem kaptak választ a megkeresésükre. A tévés végül a saját YouTube-, illetve Facebook-oldalán reagált a megjelent hírekre. A felvételen elmondta, nem érti, miért kezdett oknyomozásba a Media1 főszerkesztője, Szalay Dániel. Azt is hozzátette:

Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki, ha nincs sajtós, a végeredmény ugyanez.

Friderikusz Sándor az újságíró tevékenységét bosszúhadjáratnak minősítve végül nem is adott egyértelmű választ rá, hogy létezik-e a produkciónak dolgozó Csenterics Ágnes. Szalay Dániel a tévés videós közleményére nem sokkal később a saját Facebook-oldalán reagált, hangsúlyozva: továbbra is várja a választ a kérdésére.

A dolog egyre bonyolódik. A Blikk főmunkatársa, Virág Márton magánemberként, illetve dühös újságíróként a 168 órának beszélt arról, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez fordult, a MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalását kérve a történtek miatt. Amennyiben ugyanis a Friderikusz Produkció egy elhunyt személy nevét használta a Blikknek küldött írásos nyilatkozatában, azzal szerinte akár kegyeletsértést is elkövethetett.

A Média1 most újabb személyt szólaltatott meg az ügyben: a portálnak a tavaly elhunyt Csenterics Ágnes férjének lánya, Fellegi Mária nyilatkozott, aki nyugdíjba vonulása előtt az RTL Magyarország munkatársa volt, de a portál szerint már az MTV-ben is dolgozott együtt Friderikusz Sándorral, az öccse pedig tanította a tévést a jogi egyetemen, azaz az egész családot ismerte.

Nem tudom felfogni, hogy Sanyi ezt tette Ágnes emlékével, nem értem, hogyan juthatott odáig, hogy a 2015-ben eltemetett édesapám, Fellegi Tamás újságíró halott, tavaly decemberben eltemetett feleségének nevével (Csenterics Ágnes) visszaélt. Sanyival a családomnak 1975 óta volt kapcsolata. Miért teszi ezt velünk? Nem értem ezt az egészet, nem értem Sanyi indítékát sem

– kezdte Fellegi Mária, akit a portál szerint nagyon felkavartak a történtek. Azt is hozzátette, hogy mérlegeli a jogi lehetőségeket az után, hogy Csenterics Ágnes nevében jelent meg a nyilatkozat.