Ed Sheeran és az Imagine Dragons is fellép Budapesten

Igazi világsztár-áradatra számíthatunk az idei MTV EMA díjátadóján. A Magyarországon rendezendő eseményen már biztos, hogy fellép Kim Petras, a Måneskin és a Maluma. Az esemény friss közleménye szerint újabb nagy nevekkel bővül a csapat: az Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff, Girl In Red és Ed Sheeran is fellépnek azon a bizonyos színpadon.

Az énekesről egyébként majdnem két hete derült ki, hogy megfertőződött koronavírussal, a jelek szerint pedig sikerült legyőznie a betegséget.

A Grammy-díjas szupersztár, akit idén öt kategóriában jelöltek, harmadszor tér vissza az EMA színpadára. A "Legjobb Előadó" és a "Legjobb Pop Előadó" díjak várományosa 2015-ben volt a házigazdája és egyik fellépője az MTV EMA-nek Milánóban, ezt megelőzően a 2014-es Glasgowban megrendezett show-n is énekelt.

A közönségkedvenc rockzenekar, az Imagine Dragons másodjára szórakoztatja az EMA közönségét, most az év elején megjelent Mercury - Act 1 címet viselő, ötödik albumuk megjelenését követően csapnak a húrok közé. A zenekar a Grammy-díjra jelölt rapperrel, J.I.D.-vel közös számát, az "Enemy"-t adja elő a Papp László Budapest Sportarénában. Az Imagine Dragons-t a "Legjobb Rock Előadó" és a "Legjobb Együttes" kategóriában is jelölték, korábban pedig a 2013-as MTV EMA díjátadóján léptek fel rajongók ezrei előtt.

A több hangszeren játszó zenei tehetség, énekes, dalszerző és a tavalyi MTV EMA "Legjobb Push Előadó" kategória nyertese, YUNGBLUD idén is az EMA színpadára áll, ahol legújabb kislemezének dalát, a "fleabag"-et hallhatja tőle a közönség. Az énekest idén egyébként a "Legjobb alternatív" kategória jelöltjeként izgulhat.

A feltörekvő brit előadó, Griff neve először kapott helyet az EMA fellépői között, miután megjelent első albuma, a One Foot in Front of the Other. Az énekest a "Legjobb Push Előadó" és a "Legjobb Új Előadó" kategóriában jelölték.

A norvég indie popzenész és az MTV PUSH előadója, girl in red szintén fellép majd Budapesten, az EMA színpadán, ahol a nemzetközi listavezető debütáló albumáról, az if i could make it go quiet-ről a "Serotonin" című slágerét adja elő. Az előadót, aki eddig 1,6 milliárd streamelésnél jár, két kategóriában - a "Videó Egy Jó Ügy Érdekében" és a "Legjobb Push Előadó" - Is megtalálható a jelöltek listáján.

A további előadók és műsorvezetők bejelentése a későbbiekben várható, az viszont már biztos, hogy a gála előtti napon a OneRepublic is koncertet ad a Hősök terén.