Houston a múlt héten bekerült a zenetörténelem fekete könyvébe. Travis Scott múltheti koncertjén 8 embert tapostak halálra, a 300 sérült egyike, egy tízéves gyermek kómában van – azóta a fél világ arról beszél, hogy a rapper miért csak fél órával a rémület kitörése után állította le a show-t. Mindazonáltal nem Travis Scott koncertje volt az első, ami tragédiába fulladt a zene történelmében.

A koncertezés sosem volt egyszerű műfaj. Rengeteg előkészület, odafigyelés és energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy a show tökéletesen összejöjjön. A ténykedés pedig nem is véletlen, hiszen egy-egy nagyobb eseményre akár több több tízezer bulizni vágyó is érkezhet. Elég azonban egyetlen rossz lépés ahhoz, hogy az éltre szóló élmény rémálommá változzon. Aki állt már küzdőtéren, pontosan tudja, hogy a nézők jellemzően minden erejükkel azon vannak, hogy a lehető legközelebb kerülhessenek kedvencükhöz, ezért pedig gyakran az sem érdekli őket, ha az erejüket kell fitogtatniuk. Egy kis lökdösődés és tolakodás ilyenkor alap, azonban ha valaki a földre kerül, máris veszélybe kerülhet az élete, nem beszélve arról, ha egy kisebb csapat pánikba esik, és esetleg menekülne – keresztül-kasul bármin és bárkin, hogy a saját életét mentse.

David Cassidy – White City, 1974

David Cassidy a '70-es évek egyik legnagyobb tinibálványának számított. Az énekes a The Partridge Family című televíziós sorozattal szerzett magának hírnevet, majd szólókarrierbe kezdett. 1974-ben a londoni White City arénában adott koncertet, ami előtt nem sokkal kiderült: a 24 éves Cassidy visszavonul a koncertezéstől (bár évekkel később tartott még előadásokat). Mivel a rajongók rájöttek, hogy ez az utolsó lehetőségük arra, hogy végigbulizhassák kedvencük előadását, pillanatok alatt elkapkodták mind a 35 ezer jegyet. Miután az énekes színpadra állt, több lány rajongó is elájult, a tomboló tömeg pedig összetaposta őket. Köztük volt egy Bernadette Whelan nevű 14 éves lány is, aki négy napig volt kómában, mielőtt belőle vált az első olyan áldozat, aki egy popkoncerten hunyt el. A Brit Biztonsági Tanács igazgatója öngyilkos koncertnek nevezte David Cassidy utolsónak szánt előadását – írta meg a CNN.

John Davidson – Southgate, 1997

Kentuckyban népes rajongótábort mozgatott meg John Davidson koncertje is. Az előadás közben azonban tűz ütött ki, ami a rémült tömeggel egyesülve egyenes út volt a tragédiához. Menekülés közben többen a lángok és a füst csapdájába estek, másokat összetapostak.

Összesen 165-en veszítették életüket, és rengetegen sérültek meg.

Idén augusztusban a Cincinnati Enquirer arról számolt be, hogy a tervek szerint a tragédia helyszínén támogatott lakóközpontot építenek az áldozatok emlékére.

The Who - Cincinnati, 1979

1979 decemberében telt házas koncertet adott a The Who nevű zenekar, melyre több mint 18 ezren váltottak jegyet. A terv szerint az előadásnak otthon adó aréna ajtajait egy időben nyitották volna ki, kezdetben azonban csak a főbejárat melletti ajtókon lehetett bejutni. A banda ebben az időintervallumban hangellenőrzést végzett, így a rajongók azt hitték, már kezdetét vette a koncert. A tömeg őrült tempóban indult meg, rengetegen sérültek meg, 11 ember pedig nem tudott hova menekülni, őket agyontaposták vagy megfulladtak. A koncert egyébként lezajlott, a banda tagjai később értesültek a tragikus részletekről. Másnapi, buffalói előadásukon a zenekar frontembere, Roger Daltrey azt mondta a tömegnek:

Sok családot veszítettünk el tegnap este. Ez a műsor nekik szól.

Great White - Rhode Island, 2003

A Great White nevű metálzenekar egy szórakozóhelyen adott volna koncertet, ám még szinte színpadra sem álltak, amikor tűz ütött ki. A lángok azután csaptak fel, hogy a zenekar turnémenedzsere, Daniel Biechele beindította a díszletként bekészített pirotechnikát. A hely pillanatok alatt megtelt füsttel, a rémült tömeg pedig fejvesztve próbált menekülni. Egy túlélő elmondta, hogy miközben a kijárat felé igyekezett, valaki a földre lökte, ahol összegömbölyödve próbált túlélni, miközben az járt a fejében, hogy meg fog halni.

Leütöttek a földre. Emberek álltak a hátamon és a fejemen. A fejemet fogtam, és azt mondtam, itt fogok meghalni. Csak az anyámra tudtam gondolni, és azt ismételgettem, hogy fel kell kelnem, fel kell kelnem

– mondta Lisa Shea.

Az este folyamán 100 rajongó veszett oda.

Ariana Grande - Manchester, 2017

2017-ben 21 ezer arianator gyűlt össze a Manchester Arénában, hogy kedvencével énekelhessen. Miután a buli véget ért, a rajongók a kijárat felé kezdtek haladni, ekkor ütött be a rémálom. Nem sokkal este fél 11 után az aréna előterében egy férfi felrobbantotta magát, és 22 másik embert is magával rántott a halálba, rengeteg volt a sérült is – az áldozatok zömmel tizenéves lányok voltak. A tragédia után még a brit választási kampányt is felfüggesztették, miközben gőzerővel keresték a tetteseket. Később kiderült, hogy egy 22 éves líbiai származású férfi követte el a merényletet, fivére pedig beismerte, hogy ő szerezte be a támadás kivitelezéséhez szükséges eszközöket, de nem tudta, hogy testvére hol fogja elkövetni a merényletet. Elmondása szerint ő maga és testvére, Salman Abedi 2015-ben, Nagy-Britanniában radikalizálódott, az interneten keresztül és néhány nagy-britanniai barátjuk révén tették magukévá az Iszlám Állam szervezet szélsőséges eszméit. A robbantás kapcsán egyébként több mint 20 embert vettek őrizetbe.

Ariana Grande belebetegedett a tragédiába, poszttraumás stressz kínozta. A manchesteri túlélőknek jótékonysági koncertet szervezett, új albumának megjelenése után pedig a lemez után befolyt összegből is az áldozatokat és hozzátartozóikat támogatta.

ABBA - Uppsala, 2021

Nem sokkal az Astroworldön történt események előtt az ABBA emlékkoncertje is tragédiába fulladt, mielőtt elkezdődhetett volna. Fél órával az előadás kezdete előtt egy 80 éves férfi zuhant le a galériás koncertterem 7. emeletéről, és agyonnyomott egy másik, 60 éves résztvevőt. A balesetben megsérült egy hasonló korú nő is. A zenekar azonnal lefújta a show-t, és azt ígérte, visszaadják a jegyek árát is – írta meg az NPR.

A koncertre járás tehát életünk egyik legnagyobb élménye lehet, elég egy apró hiba, és végzetessé válhat a buli. Az óvintézkedésről ugyan a szervezők hivatottak gondoskodni, a saját biztonságunk életében időnként okosabb áldozatot hozni. Bár mindenki a lehető legközelebb akar állni a kedvencéhez, túl nagy tömeg esetén érdemes kétszer is meggondolni, hogy előre kell-e tolakodni, vagy át tudjuk adni magunkat az életérzésnek valamivel hátrébb is.