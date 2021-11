Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Császár Előd lesz a vendége a Life TV-n futó Összezárva Hajdú Péterrel című műsornak. A zeneszerző-énekes a műsorban többek között arról beszélt, hogy szexuálisan zaklatták gyerekkorában.

Az apám legjobb barátja akart elkapni tízévesen. Letolta a nadrágját, és közölte, hogy elégítsem ki

– idézte fel traumáját Hajdú Péternek.

Olyan volt ez a fickó, hogy hároméves koromtól ismertem, istenítettem, egy csoda volt, szerettem, rajongtam érte. Apukám legjobb barátja volt, de tudtam, hogy ha hazamegyek, és elmondom, mit akart tőlem, valószínű, hogy apukám megöli, úgyhogy én nem mondtam el neki

– mondta a zenész, aki 2003-ban megjelent könyvében is megírta a történetet, amit édesapja is ekkor tudott meg. Császár Előd arról is beszélt, hogy nem ő volt az egyedüli férfi, aki gyerekkorában zaklatta:

Ketten voltak, a másik egy viszonylag ismert újságíró, egy zenei újságíró. Akkor 14 éves voltam. Felhívott magához, hogy vannak Depeche Mode koncertfényképei. Elővette a képeket, mutogatott mindenfélét, majd magához húzott, és adott egy puszit a fejbúbomra.

Hozzátette, hogy a férfi akkor nem tett többet ennél. Búgó hangon igyekezett maradásra bírni, és elmondta, hogy mit szeretne tőle.

Császár Előd azt is megjegyezte, hogy felnőttként találkozott a zaklatójával, de nem szembesítette a korábban történtekkel, bármennyire haragudott is rá.

Egy öreg, szétaszott, borzalmas állapotban lévő senkiházi lett. Ránéztem, és azon gondolkodtam, most mondjam neki, hogy rohadj meg? Hát, éppen rohadt meg... Igazából nem történt semmi, de történhetett volna...

– foglalta össze az elhangzottakat a Blikk.