A vasárnapi MTV EMA HUNGARY előtti napokban a zene mellett a kortárs képzőművészet képviselői is rendhagyó módon mutatkoznak be: nyolc művész kapott felkérést arra, hogy az MTV ikonikus logójából készült szobrokat a saját stílusuk szerint formázzák meg. Az akcióban részt vett Kövecses Anna, Magyarósi Éva, Marosi Panni, Pakosz Anna, Ef Zámbó István, Kiss Tibi, a Quimby frontembere, Labrosse Dani, valamint Weiler Péter. Az alkotások Budapest nyolc pontján láthatóak, a műveket pedig az év végén egy jótékonysági akció keretében elárverezik.

Fesztiválszervezőként és a kortárs művészt iránt rajongóként is sokat jelent nekem az MTV. Gyerekkorom óta nagy hatással volt rám nemcsak a csatorna zenei kínálata, de az a vizualitás is, amely generációk ízlését, látásmódját határozta meg

– mondta el Lobenwein Norbert, az akciót szervező Lobenwein Galéria vezetője. „Volt már lehetőségem részt venni MTV EMA show-kon és láttam, hogy az azt megelőző napokban milyen ünnepi hangulat jellemző ezekben a városokban. Egy virtuális galéria vezetőjeként kértem fel most nyolc, kortárs képzőművészt, hogy mutassák meg, nekik mi jut eszükbe az MTV-ről, készítsenek egy-egy gigantikus képeslapot, amellyel a hozzánk érkezőket fogadjuk Budapesten. Minden művész azonnal igent mondott.”

Kiss Tibi szerint az MTV annak idején ablakot nyitott egy új világra, ahonnan rengeteg izgalmas zene áramlott be. Számára a legmeghatározóbb a Paul King vezette 120 Minutes volt. „Energia, vibráció, szabadság, fiatalság, sokszínűség. Elsőre ilyen hívószavak jutnak róla eszembe” – mondta el a Quimby alapítója, akinek az MTV a rendszerváltás után már azt is jelentette, hogy nem kell nyugatra disszidált barátaitól várnia a kazettákat.

„Nekem az MTV olyan volt, mint először beleharapni a Milka csokoládéba, nyugati íz, színes és új világ. Ray Cokes volt az első olyan tévésztár, akiért úgy igazán tudtunk rajongani” – mondta el Weiler Péter, akinek a legnagyobb élménye az MTV Unplugged Nirvana-koncertje volt. Az installációjával is Kurt Cobainnek és az internet előtti éveknek szeretne emléket állítani.

Kövecses Annát is a Nirvana szippantotta be az MTV univerzumába, de a Pimp My Ride-ért is rajongott. „Az MTV az én fejemben egy nagyon markáns, nagyon inspiráló, egyedi, bátor, iránymutató, forradalmi potenciállal rendelkező szerveződés, aminek lehetősége van rá, hogy felemelje a hangját esetleg olyan embercsoportok védelmében, akik gyakran támadásoknak vannak kitéve.” Mint mondta, neki is ez a célja az alkotásával.

Magyarosi Éva a DJ KAT Show-n, Marosi Panni a Beavis és Butt-headen nőtt fel, Labrosse Dániel is sokat merít manapság az MTV vizuális világából és az ott látott rajzfilmekből. efZámbó István ős-MTV-snek számít, zenei mindenevőként a kezdetektől figyelemmel kíséri a csatornát. Mint mondta, ő maga a festészet eszközeivel próbálta ezt a színes, sokoldalú világot megjeleníteni.