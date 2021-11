Ilyen egy marketingkapcsolat vége?

Bár augusztus végén még azt rebesgették, hogy Shawn Mendes két év után gyűrűt húzott Camila Cabello ujjára, mint kiderült, közel sem volt szó eljegyzésről. A pár novemberben be is dobta a törölközőt, ám ennek okáról nem szerettek volna részletesen beszélni. Csupán egy szűkszavú közleményt tettek közzé, melyben megköszönték rajongóik támogatását, és arról biztosították a publikumot, hogy megmaradnak jó barátoknak. De hogyan is kezdődött ez a bizonyos románc?

A két fiatal 2014-ben ismerkedett meg Austin Mahone turnéján. Shawn Mendes ekkor kezdte bontogatni a szárnyait, Camila Cabello pedig a Fifth Harmony nevű lánybanda tagja volt. Bár már az első pillanattól kezdve szimpatizáltak egymással, az énekes állítólag végig csak a gitárját nyúzta, és nem nagyon szólt senkihez. Kivéve persze a kubai-mexikói énekesnőt.

Egy évvel később Taylor Swift egyik koncertjének színfalai mögött ütköztek ismét egymásba. Itt és ekkor írták meg állításuk szerint teljesen véletlenül I Know What You Did Last Summer című számukat. Ez pedig máris elég volt a pletykák elterjedéséhez – főleg, hogy amikor korábban az énekest megkérdezték, hogy ha választania kellene Camila Cabello, Jade Thirlwall vagy Chloë Grace Moretz közül, melyiküket venné el, egyértelműen a kubai-mexikói énekesnőre voksolt. A páros azonban kijelentette, hogy ők ketten csupán nagyon jó barátok, és semmi közük nincs egymáshoz romantikus értelemben.

Ezt követően a két jó barát rendszeresen lépett fel együtt, miközben rendre biztosították a másikat feltétlen támogatásukról közösségi oldalaikon. Mindeközben persze időről időre elmondták, mennyire imádják is egymást, hogy az áradozás végén hozzátegyék:

de csak nagyon jó barátok vagyunk!

2019 nyarán aztán minden rajongó az eszét vesztette, amikor debütált a Señorita című dal klipje. A forró hangulatú videó önmagában is kellőképpen felborzolta a kedélyeket, hát még az, hogy a megjelenése után pár nappal kiderült, hogy Camila és korábbi párja szakítottak egymással. Az énekesek nem is húzták az időt: több neves magazin felkérésére is igent mondtak, és együtt pózoltak a címlapokon. Miközben a dalt promotálták, együtt laktak egy New York-i lakásban, közös idejükről pedig jópár képes bizonyíték is készült, megerősítve a már amúgy is nyilvánvaló kapcsolatot.

A Señoritát az MTV EMA színpadán is előadták, elérve, hogy a fél világ róluk beszéljen fülledt produkciójuk láttán. Az előadók között tagadhatatlan volt a kémia, ez pedig a dal népszerűségét is jócskán megdobta. Csak a Spotify felületén közel kétmilliárdan hallgatták meg.

2019 novemberében az énekesnő azt is elárulta, hogy meglehetősen kínosan kezdődött kettejük kapcsolata. Camila Cabello elmondása szerint ő és Shawn Mendes már a 2015-ös közös munka alatt is vonzódtak egymáshoz, azonban ekkor még túl fiatalok és éretlenek voltak ahhoz, hogy beismerjék az érzéseiket.

Jobban kötődtem hozzá, mint egy baráthoz. Azt hiszem, ő is hozzám, de mindketten túl fiatalok voltunk, ő pedig akkor tapasztalta meg a karrierje súlyát. Nem hiszem, hogy meg tudtunk volna birkózni az érzéseinkkel. Kínos volt, hogy tetszettünk egymásnak, mégsem voltunk együtt

– mondta az énekesnő a Rolling Stone-nak.

Miután beütött a pandémia, a pár nem ijedt meg az összezártságtól, sőt. Shawn Mendes közel három hónapot töltött barátnője családjánál, ahol megtanult mosni, teregetni és főzni is, de legalábbis megpróbálkozott remekelni a házimunkában – mesélte a Smallzy's Celebrity Small Talk podcastjében.

Mindenki máshoz hasonlóan persze egy idő után a Mendes-Cabello páros sem tudott mit kezdeni unalmában. Egy ilyen pillanatban születhetett az a fotó is, amin az énekes váratlanul talpon csókolja a barátnőjét.

Mint kiderült, a karantén egyébként sokat segített a 24 éves énekesnőnek, előtte azonban meg kellett küzdenie a démonjaival. Elmondása szerint az élete 15 éves korától kezdve a karrierjéről szólt, és miután a pandémia elszakította a munkájától, fullasztóan szorongani kezdett, ugyanis úgy érezte, fogalma sincs, ki ő, mint magánszemély a zeneiparon kívül. Ez az időszak a kapcsolataira is árnyékot vetett saját bevallása szerint, így meglehet, hogy amíg rátalált önmagára, elsodródott Shawn Mendestől.

Bár jelen állás szerint fogalmunk sem lehet, mikor tűnik el végre a koronavírus, vagy eltűnik-e valaha egyáltalán, a két énekes visszatért a munkához, és egyúttal a kapcsolatuk végéhez is elértek november közepén.

Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a romantikus kapcsolatunknak, de az egymás iránti szeretetünk erősebb, mint valaha. Legjobb barátokként kezdtük a kapcsolatunkat, és továbbra is legjobb barátok maradunk. Nagyra értékeljük a támogatásotokat a kezdetektől fogva és a továbbiakban is. Camila és Shawn.

– hangzott rövid közös nyilatkozatuk.

Hogy a szakításhoz konkrétan mi vezetett el, természetesen csak ők ketten tudhatják biztosan, ismerőseik szerint azonban az, hogy mindketten dolgozni kezdtek, lehetetlenné tette, hogy elég időt töltsenek együtt. Elválásukat azonban nem keserítette meg rosszindulat vagy dráma, állítólag egyszerűen megbeszélték, hogy jobb lesz, ha barátok maradnak – írta meg Perez Hilton.

Hogy Camila Cabello és Shawn Mendes két éve a PR-munkatársaik tanácsára bonyolódtak volna egymásba, kérdéses. Természetesen nem ők lennének az elsők, akik kirakatrománccal mozdították előre a karrierjüket, tekintettel sokéves barátságukra és a köztük sistergő kémiára, valószínűleg ha meg is kapták ezt a bizonyos sugallatot, nem kellett nekik sok ahhoz, hogy valóban összemelegedjenek. De persze értük sem rajongott mindenki.

A közösségi oldalakon többen állították, hogy a párról készült enyelgős fotók mind beállítottak, amikor pedig terjedni kezdett egy felvétel, amin az énekesek unott arccal csoszognak egymás mellett, a jelenet aképpen mémesedett, hogy végre befejezték a Señorita promotálását.

Mindazonáltal nem lehet megkérdőjelezni, hogy kettejük szerelme valódi volt – amellett, hogy a karrierjüknek sem tett rosszat. Hiszen ne feledkezzünk meg az újramelegített Benniferről, akik idén ugyancsak a média kereszttüzében vállalták fel kapcsolatukat, ami lehet, hogy közel két évtizednyi külön lét után most már örökre szól. Nem kizárt, hogy még Shawn Mendes és Camila Cabello is visszatalálnak egymáshoz.

(Borítókép: Camila Cabello és Shawn Mendes 2019. november 11-én. Fotó: Allen Berezovsky / Getty Images)