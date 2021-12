Bunyós Pityu felépült, de édesanyját elvitte a koronavírus

Bunyós Pityu egykori olimpikon ökölvívó, mulatós zenész közel egy hónapot töltött a kórházban koronavírussal, egy ideig lélegeztetőgépen is volt. Most beszámolt a betegségéről és azt is elmondta, hogy korábban édesanyját is a koronavírus vitte el.

A zenész azt mondta, hogy októberben kezdődött a betegsége. 39 fokos láza lett, ami négy-öt napig nem enyhült, és miután pozitív lett a tesztje, illetve egyre rosszabbul lett, kihívták a mentőt.

Bekerültem a Honvédkórházba, tüdőgyulladással kezeltek, de pár nap után hazaengedtek. Sajnos picit sem javult az állapotom, ezért másodszor is ki kellett hívnunk a mentőt, és újra bekerültem a kórházba, akkor kezdődött a kálváriám

– idézte fel, hozzátéve: a vizsgálatokon kiderült, hogy a tüdeje már csak 40 százalékosan működik, emiatt került intenzív osztályra. A következő napokban „szinte mozdulatlanul” feküdt és csak hét nap után kezdett el javulni az állapota. „Összességében körülbelül egy hónapot voltam bent” – fogalmazott a zenész, aki 12 kilót fogyott a betegség miatt, de azóta már otthon lábadozik.

Bunyós Pityu azt mondta, hogy gyógyulását megnehezítette az, hogy korábban elvesztette édesanyját. A 84 éves asszony még tavasszal kapta el a vírust és belehalt a fertőzésbe.

Mi anyukával nagyon össze voltunk nőve, de én még most sem fogtam föl, hogy elment [...] Hirtelen be kellett vinni a kórházba, a koronavírus egy hét alatt elvitte.

– idézte fel, hozzátéve: halála előtt egy alkalommal még találkozott vele a kórházban. „Elbúcsúztam tőle, és megköszöntem neki mindent!” – fogalmazott.

A zenész szerint mindeközben rengeteget segített neki az is, hogy betegsége idején sokan érdeklődtek felőle és a családja, barátai is gyakran látogatták. „A kisfiam is, amikor tehette, bejött hozzám, igaz, csak plexin keresztül láthattuk egymást. Ez nagyon sokat segített nekem. A barátaim is gyakran bejöttek, sok erőt adott” – mondta a zenész.

(via BorsOnline)