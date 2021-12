Szólókarriert indít Molnár Tamás, amiben egy szfinx is támogatja

Csótányok, diszkógömb, borosüvegek és egy macska is szerepel az Anti Fitness Club és a JETLAG frontembereként ismert Molnár Tamás legújabb klipjében, amely a szólókarrierjét beindító Melletted című szerzeményéhez készült. A friss nóta személyes vallomás is egyben, amelyet az énekes már jó ideje tervezett, miután végre minden a helyére került az életében.

A megszokottnál jóval kitárulkozóbb szerzeménnyel jelentkezett az Anti Fitness Club és a JETLAG dalszerző-frontembere. A Melletted című szám Molnár Tamás első szólólemezének előfutáraként debütált a YouTube-on, egy olyan videoklippel, amely a személyes vallomásnak beillő dalszöveget kiegészítve a szerző életének fontos momentumaira reflektál. A friss nótában a zenész a saját útkereséseiről, zsákutcáiról és azokról a hullámvölgyekről énekel, amelyeket ugyan a legtöbb ember megtapasztal, ám kevesen vállalnak ennyire nyíltan. A szerzemény tehát egyfajta önreflexió, amelynek pont személyes jellege indokolja, hogy Molnár Tamás szólóban jelentesse meg.

Ahogy elkezdett kibontakozni a dal, már éreztem, hogy sem tartalmilag, sem a stílusát nézve nem passzol egyik korábbi zenekaromhoz sem. Sokkal személyesebb, mint az eddigiek, így mindenféleképp szólóban szerettem volna kihozni. Alapvetően tehát maga a dal sarkallt arra, hogy innentől önállóan álljak ki. Nyilván régóta sugallták ezt már többen, sokféleképpen, de én mindig zenekarokban éreztem otthonosan magam. Ám miután elkészült a Melletted, rájöttem, hogy szeretnék kilépni a komfortomból, és polgári néven publikálni a korábbiaknál sokkal személyesebb történeteket

– mondta az Index kérdésére Molnár Tamás.

Bár a refrén percek alatt megvolt, maga a szerzemény csaknem két évig készült, mire elérte a végleges formáját. Ennyi idő kellett, hogy az énekes összeszedje a bátorságát, és húsz év zenekari lét után önállóan is ki merjen állni a közönség elé. Ez persze érthető, hiszen legyen szó bármilyen élethelyzetről, minél inkább kitárulkozik az ember, annál sebezhetőbbé válik, főleg úgy, ha számára fontos, a nyilvánosság előtt eddig ismeretlen pillanatait és ezáltal egy másik arcát mutatja meg. Molnár Tamást kifaggattuk a dal születésének körülményeiről, de a klipben fellelhető szimbólumok jelentésére is fény derült, sőt azt is megtudtuk, miért épp a vörös szín dominál a kisfilmben, amelyet látványtervezőként egyébként maga az énekes, rendezőként pedig a JETLAG basszusgitárosa, Czoller Bence jegyez.

A csendesebb időszakban sok új dal készült

Annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évben igen nehéz helyzetbe kerültek a zeneipar szereplői, alkotóként Molnár Tamás pozitívumokat is tapasztalt ebben az időszakban. A koncertek helyett több időt töltött a stúdióban, így újabb és újabb dalok születhettek, ami neki ugyanúgy örömet okozott, mint az élő fellépések. Ugyan a hosszú bezártság melankolikussá tette olykor, ami szerinte hallatszik is a frissebb dalain, nem lesz korlenyomat az érkező album, a szerzeményekben nem a járványhelyzettel foglalkozik.

Én a stúdióban is legalább annyira jól tudom érezni magam, mint a színpadon. Nyilván megszerettem a körforgást, azt, hogy ősszel és télen kicsit begubózunk és alkotunk, majd tavasszal és nyáron kiszabadulunk, de egy igazi alkotó ember számára ha több időt tud az íróasztal fölött tölteni, annak is megvan a szépsége

– magyarázta a zenész. Arra a kérdésre, hogy vajon mennyire jó ötlet egy ilyen szituációban belevágni egy új projektbe, annyit mondott:

Csak úgy tudok reagálni egy ilyen helyzetre, hogy a színpad meghiúsulása okán a dalaimmal foglalkozom. Nem igazán értek máshoz, dalszövegíró a munkám, dalszerző-énekes vagyok a színpadon. Nem is gondolkodtam azon, hogy a járvány miatt másba kezdjek. Ez most rettentően nehéz mindenkinek, de ahogy minden nehézségen, ezen is túl leszünk egyszer.

Csótányok, diszkógömb és borosüvegek

Hogy mennyire bizakodó az énekes, azt a Melletted című dal is alátámasztja. Bár elsőre talán búskomornak hat, alapvetően pozitív kicsengésű a szerzemény, hiszen azt jelzi, hogy a múltbéli zsákutcák után a szerző megtalálta, amit keresett. Az sem véletlen, hogy a kisfilmben épp a vörös dominál: Molnár Tamás azt mondja, az ő fejében minden dallamnak más színe van, és azt is elárulta, hogy a mostaninak mi a jelentése.

Ebben az esetben a vörös egyfajta végtelen erőt jelképez, és megvan benne az újjászületés hangulata is. Nem hagyom, hogy bemocskolja ezt a színt a politika, semmiféle összefüggést nem hozok rendszerekkel. Ez egyszerű szinesztézia, ami annyit tesz, hogy a hangokhoz különböző színeket párosít az ember. Ennél a dalnál nekem annyira egyértelműen a vörös dominált, hogy ezt mindenféleképp láttatni akartam a videóban.

A kisfilmet persze nemcsak ez teszi elgondolkodtatóvá, hanem az abban felbukkanó, talán egyszerűnek tűnő, mégis fontos utalásokat hordozó elemek. Ilyen az énekesről mintázott mellszobor, amelyen az egyik pontnál csótányok mászkálnak a hírnév hatására megszaporodó érdekemberekre célozva. Molnár Tamás életében is voltak olyanok, akikről idővel kiderült, hogy egészen más okból jelentek meg mellette, mint ahogy korábban hitte. Az elmúlt két év viszont, azon túl, hogy picit lelassított mindent, őt is gondolkodásra sarkallta, így most már tisztábban látja bizonyos személyek, illetve karakterek jelenlétét.

A diszkógömbbe vágott fejsze sem véletlen a videóban. Az énekes azt mondja, ez az elem a „bárgyú rádióslágerekhez” fűződő viszonyát jeleníti meg. Bár alapvetően imádja a popzenét, hiszen alkotóként és előadóként is megtalálja magát ebben a műfajban, az utóbbi időben „kicsit túlcsordult a szirupos pohár”, és mostanában ismét a gitárzenékhez vonzódik. A borosüvegeket felborító tekegolyó szintén jelentőséggel bír: Molnár Tamás függőségeivel folytatott küzdelmeire utal, amelyek köztudottan többször is mélypontra sodorták az életben. Hogy vajon sikerült-e örökre búcsút intenie ennek az időszaknak, arra annyit mondott:

Végleg lezárni majd akkor tudom, ha a földet dobálják rám. Egy függő szerintem függő marad élete végéig. Én négy éve vagyok tiszta, és a terveim szerint ez már így is marad.

Ziggyből is popsztárt csinált

A kisfilmben Molnár Tamásék szfinx macskája is felbukkan. A Ziggy Stardust névre hallgató kanadai szőrtelen fajtának igazi főszerep jutott, és úgy tűnik, ez nem csak a klipre igaz.

Ziggy az első kisállat, akivel valóban jó viszonyt tudtam kialakítani. Allergiás vagyok a kutya- és a macskaszőrre, de mivel neki nincs szőre, teljesen más lett a kapcsolatunk. Az életemben is fontos szereplőnek számít, rá is tetováltattam a kezemre, úgyhogy bárhová megyek, mindig velem van

– mondta az énekes.

Azt gondolom, ő a valódi popsztár ebben a videóban. Az a lazaság, ahogy megjelenik, felülmúlhatatlan! Egy óriási karakterről van szó, akiről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, és ezúton is szeretném megköszönni neki, hogy igent mondott a szereplésre.

A Melletted című klipes dallal tehát Molnár Tamás életében új időszámítás veszi kezdetét. Szólókarrierjének beindítása persze nem jelenti azt, hogy ezentúl hanyagolná a zenekarait. Az Anti Fitness Clubbal a jelentősebb évfordulókra a jövőben is összeállnak, ahogy a JETLAG-gel is láthatja a közönség színpadon, legközelebb december 29-én a budapesti Akváriumban, ahol a formáció ötödik születésnapját ünneplik majd. Most azonban a szólóprojekt élvez elsőbbséget: az érkező album dalait a dalszerző-énekes február 12-én a Művészetek Palotájában mutatja be, amire nagyzenekaros kísérettel készül.

(Borítókép: Molnár Tamás. Fotó: Kiss Krisztina)