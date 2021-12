Kaley Cuoco tett róla, hogy az Agymenőkben ne csak a fenekét nézzék

A Cuoco-nővérek a héten, mindössze egy nap eltéréssel ünnepelhették születésnapjukat. Briana és Kaley közül az Agymenők színésznőjének sikerült jobban befutnia, kettejük között azonban szó sincs rivalizálásról. Ami pedig az idősebbik nővért illeti, az utóbbi években jócskán meg is tett mindezt azért, hogy felfelé íveljen a karrierje.

Kaley Cuoco már fiatalon a színészet szerelmese lett, több reklámban is szerepelt, mielőtt filmekben és sorozatokban próbálta volna ki magát. Bár már a Bűbájos boszorkák Billie-jeként is sokan szerették, a világhírevet az Agymenők című sorozat hozta el neki, ahol a csinos szomszédlányt, Pennyt alakította. Mint kiderült, elsősorban nem a rendezőkőn, hanem a színésznőn múlt az, hogy a karakter nem ragadt meg a „buta, de dögös szőke” skatulyában – írta meg az Inquisitr.

21 évesen kezdtem az Agymenőkben. Én voltam a cuki lány a kockák szomszédjában. Az egész csak a fenékvillantós sortokról és a dögös ruhákról szólt. De ahogy teltek az évek, egyszer csak megkérdeztem, hogy hordhatnék hosszú ujjút? Mit szólnátok egy laza nadrághoz, vagy egy belebújós cipőhöz? Soha többé nem akarok magassarkút látni

– mondta annak idején a színésznő, akire hallgattak is a stábtagok.

Kaley jól tette, hogy felemelte a hangját, hiszen nem csak öltözködésében, de végkimenetelben is megváltoztatta a karakterét. Penny a 12 évad alatt, bár nem nőtte ki önmagát, a sorozat előrehaladtával egyre önállóbb és sikeresebb lett, ami a színésznő pénztárcáján is meglátszott – hiszen anélkül vált a széria egyik legjobban fizetett színészévé, hogy visszarövidítette volna azokat a bizonyos szoknyákat. Úgy tudni, epizódonként egymillió dollárt kóstált a jelenléte.

A színésznő több mint 20 éven át játszotta mindenki kedvenc Pennyjét, de azután sem kellett szomorkodnia, hogy lement az Agymenők utolsó epizódja. Kaley egy ízben a sorozat előzményszériájában, az Ifjú Sheldonban is visszatért, ám ekkor nem az ismert karaktert alakította, csupán a gonosz medence vizét szólaltatta meg a címszereplő rémálmában – ugyanis mint ismert, Sheldon Cooper mindentől viszolyog, ahol baktériumok rejtőznek, és persze azon túl is képes szinte bármi miatt szorongani.

Ami a színésznő karrierjét illeti, ugyan jó pár filmszerepben is tetszelgett már az évek során, munkáit elnézve a sorozatok azok, amelyekben igazán ki tudott teljesedni. Kaley egyébként tavaly képernyőre is vitte saját szériáját, ami A légikísérő nevet kapta. A thriller Chris Bohjalian 2018-ban megjelent novelláján alapul, és a színésznő amellett, hogy elvitte a főszerepet, vezető produceri munkálatokat is ellátott a forgatásokon. Az adaptációt a nézőközönség is nagy érdeklődéssel fogadta, így Kaley nem is töprengett sokat azon, hogy folytassa-e a történetet – amiben többek között szerepet kapott a húga, Briana, illetve a Trónok harcából is ismert Michiel Huisman is. A munkálatok jelenleg is folynak, a pandémia fényében pedig nehéz lenne megjósolni, mikor kerülhet adásba az új évad.

Bár karrierje fényesen robog, a színésznő ősszel nagyot változtatott a magánéletében. Karl Cookkal közleményben jelentették be szeptember elején, hogy három év után véget vetnek házasságuknak. Az okokat nem tették ismertté, ám az időközben kiderült, hogy bár állításuk szerint szeretetben köszöntek el egymástól, Cook igényt tart azokra a családi ékszerekre, amiket házasságuk alatt a feleségének ajándékozott, valamint a frigy előtt és alatt szerzett bevételére és megtakarításaira is. Felmerült az is, hogy a házasság egy harmadik fél, történetesen Pete Davidson miatt fuccsolt be, akivel a színésznő együtt dolgozott a Meet Cute című romantikus filmben. Bár egy csokor közös képet posztoltak, ha korábban volt is közöttük valami, annak már egész biztosan vége, hiszen a komikus jelenleg minden idők leghíresebb Kardashianjával múlatja az idejét. A színésznő azóta sem kommentálta folyamatban lévő válását, pletykák döntögetése helyett pedig a karrierjére, a családjára és az állataira koncentrál.

(Borítókép: Kaley Cuoco. Fotó: Nbc / Getty Images Hungary)