Britney Spears apja kérvényezte, hogy a lánya fizesse meg a jogi képviseletét

Britney Spears hosszú harc után állhatott a saját lábára, győzelméhez azonban hozzátartozott, hogy nem csak a saját ügyvédeit, de az apja jogi képviseletét is ő volt kénytelen finanszírozni. Jamie Spearst ugyan eltávolították gondnoki pozíciójából, a férfi úgy érzi, lánya továbbra is tartozik neki. Erre irányuló kérvényeit már be is nyújtotta a bíróságra – írta meg a Page Six.

A több mint egy évtizedes gyámság alatt Jamie Spears kiadásainak jelentős részét az énekesnő által megkeresett pénzből rendezte. A napokban felröppent az a hír is, hogy a férfi negyvenmillió dolláros kölcsönt vett fel nem sokkal azelőtt, hogy a „szárnyai alá” vette volna eltévelyedett lányát 2008-ban. Az, aki kölcsön adott neki, az a Lou Taylor volt, akinek a cége Britney Spears pénzügyeit intézte a gyámság elrendelése után. Jamie Spears állítólag megtérítette a kölcsönt, bár arról nem szólt a fáma, mire kellett neki az összeg. Állítása szerint az, hogy kitől vette fel a kölcsönt, nem befolyásolta azt, hogy Taylor vállalata hogyan járt el az énekesnő pénzügyeit illetően.

A gondoksági ügyet egyébként továbbra is tárgyalják, Jamie Spears szerint pedig nagyban gyorsítaná a felszámolási folyamatot, ha a lánya megtérítené az ügyvédi költségeit. Elvégre ő volt az, aki Britney Spears védelmére kelt, és senki sem várhatja tőle, hogy a saját zsebéből fizessen

jelentős jogi költségeket az alaptalan vádak védelmében.

Britney Spears ügyvédje, Mathew Rosengart nem volt elragadtatva az apa újabb ötletétől, erre irányuló ellenvetését pedig jelezte is a bíróság irányába.

Mr. Spears sok millió dollárt aratott Britneytől a gyámjaként, több millió dollárt fizetett ki ügyvédeknek, mindezt Britney munkájából és nehezen megkeresett pénzéből. Ezt a gondnokságot megszüntették, és Mr. Spearst megalázó módon felfüggesztették. Az adott körülmények között a petíciója nemcsak jogilag alaptalan, hanem utálatos is. Britney megrendítően vallott arról, hogy az apja milyen fájdalmat okozott neki, és ez csak tovább fokozza ezt. Egy apa, aki szereti a lányát, nem tesz ilyet

– mondta Rosengart.

Ami Britney Spears pénztárcáját illeti, nem csak az apja igyekszik kipréselni belőle mindent. Bár az utóbbi hónapok alatt az énekesnő anyja, Lynn Spears is páros lábbal kívánta kirúgni pozíciójából zsarnokoskodó exférjét, miután a lánya megszellőztette azt, hogy igazából ő a felelős mindenért, hirtelen ő is kérvényt nyújtott be azért, hogy Britney térítse meg azon ügyvédek költségeit, akiket ő szerzett neki.