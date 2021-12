Meghalt Betty White

A TMZ információi szerint a színésznő december 31-én reggel 9 óra 30 perc előtt, kaliforniai otthonában halt meg, amit a People magazinnak később a képviselője, illetve közeli barátja, Jeff Witjas is megerősített.

Igaz, hogy 100 év körül volt, de azt gondoltam, örökké fog élni

– mondta Witjas a portálnak, hozzátéve: nem hiszi, hogy Betty valaha is félt volna az elmúlástól, mert mindig is szeretett férjével, Allan Ludennel akart lenni, és hitt is benne, hogy majd vele lesz.

Betty White 1922. január 17-én született, az Illionois állambeli Oak Parkban. Az 1930-as évek végén kezdte több mint nyolc évtizedes pályafutását, melynek során valóságos kulturális ikonná vált. A negyvenes években kezdett rádiózni, 1949 és 1953 között pedig már a Hollywood on Television talkshow társ-házigazdája volt. Saját, The Betty White Show című műsora 1954-ben debütált az NBC-n, igazán nagy népszerűségre azonban az 1970-es években tett szert a The Mary Tyler Moore Show sitcomban.

A világhírt az Öreglányok című amerikai sitcom hozta meg számára, amelyben Rose Nyland szerepét játszotta – a magyar közönség is elsősorban innen ismeri. Emellett több sikeres hollywoodi produkcióban is játszott, mint például a Már megint Te?!, a Több a soknál vagy épp az Enyveskezű Mikulás című filmben. Karrierje során nyolc Emmy-, egy Grammy-, és három Screen Actors Guild-díjat kapott – írja a The Guardian.

A jókedv éltette

Betty White-tal épp a napokban jelent meg egy interjú a People magazinban, amelyben többek között arról kérdezték, milyen érzés, hogy lassan betölti a 100. életévét. Akkor azt mondta, nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy ennyi idősen ilyen jó egészségnek örvend, és hogy ebben a korban is ilyen jól érzi magát. Úgy gondolta, mindez optimizmusának köszönhető, amit az édesanyjától örökölt.

A TMZ szerint a járvány alatt egyébként nagyon óvatos volt a színésznő, többnyire otthon tartózkodott, tévézéssel és keresztrejtvény-fejtéssel múlatta az időt. Betty White 99 éves volt, január 17-én ünnepelte volna a 100. születésnapját.