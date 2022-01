Chris Noth visszatért volna, de az És egyszer csak... stábja riadót fújt

Decemberben több nő is szexuális zaklatással vádolta meg a Szex és New York Mr. Bigjét. Chris Noth tagadta, hogy bárkivel is erőszakoskodott volna, a publikum azonban felháborodott, és a felesége is levette a jegygyűrűjét. Már a karácsonyt is külön töltötték.

A Szex és New York stábja ugyancsak közleményt adott ki, melyben méltatták a Noth ellen felszólaló nők bátorságát. Ami az És egyszer csak... című szériát illeti, először úgy tűnt, a készítők fellélegezhettek, hiszen Chris Noth karakterét megölték időközben, így nem kellett a kétes életű színész által hozott szereplővel foglalkozniuk.

Az a hír járja viszont, hogy eredetileg leforgattak vele egy igencsak érzelemdús jelenetet, amit végül kénytelenek voltak a kukába hajítani a színészt érő vádak miatt. Perez Hilton portálja szerint a Sarah Jessica Parker által alakított Carrie a párizsi Pont des Arts híd tetején állva búcsúzott volna el néhai szerelmétől, hamvait a Szajnába szórva. Ezután Mr. Big fantáziaképe is megjelent volna, erre azonban a történtek fényében nem került sor. Az állítólagos jelenetről az oldal fotókat is közölt, ezeket ide kattintva lehet megnézni.

Az említett felvetést egyelőre a stáb egyik tagja sem cáfolta vagy erősítette meg.