Damu Rolandot elhamvasztották, de még nincs időpont a temetésre

Továbbra sem állapodott meg a család abban, mikor tartsák meg Damu Roland temetését. Unokatestvére elárulta: a színészt már elhamvasztották, a temetésig pedig a temetkezési vállalat őrzi a hamvakat. A színész 47 éves korában, december 27-én halt meg. Damu Rolandot előzőleg mélyaltatásban, az egyik kórház intenzív osztályán kezelték, miután két oltás ellenére kapta el a koronavírust.

A színész egyik unokatestvére, Tóth Zita elmondta, hogy a temetés ügyeit Damu Roland nagynénjével és kedvesével közösen intézik, egyelőre azonban még nem tudtak dönteni, melyik időpont lenne a legmegfelelőbb. Azt azonban nyomatékosan jelezte, hogy tiszteletben tartják Damu Roland kérését, így a szülei nem lesznek ott a temetésen.

Tóth Zita a Borsnak elmondta azt is, hogy nem igazak a hírek, miszerint unokatestvére temetését bármelyik barátja is kifizetné. Elmondása szerint senki nem kérdezte meg őket, hogy tudnának-e segíteni valamiben. Ki tudják fizetni a temetés költségeit hárman, beleértve a színész barátnőjét is. A temetkezési vállalatnak már átadták a fényképeket, és egy zenésszel is beszélnek, aki részt vesz a búcsúztatón – tette hozzá.

Nem igaz, hogy látogatták a kórházban. Rolandot bekerülése után végig mélyaltatásban tartották. Egyetlen kapcsolattartó volt az intézménnyel, az édesanyám

– mondta, majd hozzáfűzte, hogy még őt is csak telefonon tájékoztatták a színész egészségi állapotáról.