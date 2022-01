Puskás Peti levelet írt Puzsér Róbertnek

Mint ismert, a Partizán ünnepi kiadásában Bakács Tibor erős kritikával illette Puskás-Dallos Pétert, visszautalva arra az időszakra, amikor a Megasztárban feltűnt. Az újságíró-kritikus, aki a tehetségkutatóban zsűritagként szerepelt, azt mondta, Puskás esetében talán tévedtek akkoriban, mert a Megasztár szerinte nem arra született, hogy ilyen figurákat találjon. Bakács megjegyzései az érintetthez is eljutottak, aki nem sokkal később nyilvános posztban vágott vissza neki a Facebookon. A történteket a felesége sem hagyta szó nélkül, később pedig ByeAlex is védelmébe vette az énekes-színészt.

A napokban Puzsér Róbert tollából is született egy írás, amelyben a szerző Puskás Petit kemény kritikával illeti. Ez a cikk, amely az Index Vélemény rovatában jelent meg, már Majoros Péternél is kiverte a biztosítékot – a műsorvezető-rapper nem sokkal később ugyancsak az Index oldalán reagált a kritikus szavaira, hosszasan fejtegetve, mit gondol Puzsérról. A publicista ezután Majka soraira reflektálva újabb vélemény cikkel jelentkezett, ám ezúttal elsősorban a műsorvezető-rapper személyére fókuszált, és hát egyáltalán nem bánt kesztyűs kézzel vele. Nem sokkal később Majoros Péter a Facebook-oldalán vágott vissza neki, többek közt azt is leszögezve, hogy nem kívánja tovább folytatni a társalgást.

Puskás Peti ez idáig csupán egy fél mondatban reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy még most sem érti, miért vált „az idősebb generáció megmondóembereinek célpontjává”. Tette mindezt a közösségi oldalán, megköszönve azt is, hogy a kritikusaival szemben olyan sokan kiálltak mellette. Feltehetőleg azonban Puzsér Róbert és Majoros Péter nyilvános üzenetváltásai ismét felzaklathatták, péntek este ugyanis egy, a kritikusnak címzett nyílt levélben részletezte a történtekkel kapcsolatos gondolatait.

Kedves Róbert! Azért írlak kedvesnek, mert amikor személyesen találkoztunk, amúgy mindig nagyon kedves voltál velem. Ugyanakkor nagyon szórakoztatónak tartom, hogy ahhoz képest, hogy engem vádolsz feltünési viszketegséggel, mégis napok óta rólam írogatsz és becsmérelsz (köszönöm, én kellemesen el lettem volna nélküle), de végülis az ország vezető bulvárújságírójának mi más elfoglaltsága lenne. Ettől függetlenül még mindig hiszek benne, hogy az újságírás azért egy nemesebb foglalkozás, mint Berki Krisztiánnal pereskedni, de hát te aposztrofálod magadat publicistának, biztos jobban tudod

– kezdte levelében a színész-énekes, majd azt is megmagyarázta, miért döntött úgy végül, hogy publikus posztban reagál Puzsér Róbert róla alkotott véleményére. Azt írja, Bakács Tibor megszólalása valóban bántotta, mert igazságtanul durvának érezte, Puzsér Róberté viszont teljesen hidegen hagyja, mert biztos volt benne, hogy valamit fogalmaz majd idővel. A kritikus ugyanis szerinte olyan, mint a házőrző kutya: megugat mindenkit, aki a kerítés mellett elmegy – épp ezért szerinte felesleges is az írásainak nagy jelentőséget tulajdonítani vagy kitüntetettnek éreznie magát, ha megszólítja.

Mégis azért válaszolok neked, mert nyilván a szeretteimet azért igencsak bántja, nem is az észrevételeid, hanem az a végtelenül közönséges, egyszeri kommentelő színvonalához simuló felszínességed, és legfőképpen a „stílusnak” gondolt trágárságod, mindezt népművelőnek álcázott jelleggel

– közölte Puskás, aki ugyan feltételezi, hogy ha már megszólította, Puzsér Róbert tisztában van a munkásságával, ennek ellenére levelében készséggel összefoglalta a sikerei titkát úgy, ahogy azt ő fogalmazná meg. Első körben megköszönte, hogy „rendes gyerek hírében áll”, elmondása szerint próbál is így viselkedni, hiszen a szülei, akik szintén színészek, erre tanították, illetve arra, hogy bármilyen pozícióban is legyen, a tiszteletet minden ember megérdemli. Emellett ami szerinte még sikerre vezette, az a helyzetfelismerés.

15 évvel ezelőtt bejutottam a Megasztár című műsorba, ahol szintén nagyon kedves voltam, mégis a 4. műsorban kiestem, így 8. helyezettként végeztem. Másnap kölcsönkértem 130 ezer forintot az akkori sógoromtól és barátomtól, Balázstól, aki által egyébként ismerjük egymást személyesen, hiszen a te barátod is, sőt a születésnapján talán még ittunk is együtt

– részletezte Puskás pályájának kezdeti nehézségeit, hozzátéve: a kölcsönpénzből vett egy digitális zongorát, majd a következő héten megírt öt dalt azokkal a zenészekkel, akiket megismert a műsorban, így elsőként jelentkezett saját dallal a Megasztár akkori szériájából. Azt írja, a nyári fellépéseinek gázsijából aztán visszafizette a kölcsönt, énekórákra kezdett járni és megfinanszírozott két klipet is. Ezt követően beszámolt a karrierje során elért filmes, színházi és zenei sikerekről, illetve hogy közszereplőként milyen fontos ügyeket támogat azokon az egyesületeken keresztül, amelyeket legfőképp a saját pénzéből finanszíroz.

A televíziós eredményeit is számba vette, hangsúlyozta viszont, hogy a Covid-helyzet miatt most elsősorban a zenekarára összpontosít, mert egy 20 fős stábért tartozik felelősséggel, akiknek munkahelyet kell biztosítani. Arra is kitért, hogy vegán, ami az étkezése mellett az életvitelében is több ponton tetten érhető, illetve hozzátette, hogy gyakran önkénteskedik állat- és természetvédelmi eseményeken. Kiemelte azt is, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel lefestette egy gyermekkórház falát, de ültetett fát Fürjes Balázzsal és Dr. Nagy István miniszterrel is, mert ha sok mindenben máshogy is látják a világot, vannak közös ügyek, amikhez szívesen csatlakozik.

Veled se kell egyetértenünk mindenben, bár az biztos, nem is fogunk. Mindenesetre amíg te lehülyegyerekezel másokat, én maradok a kedves megszólításnál. Mert ezt is a szüleimtől tanultam: maradj mindig nagyvonalú másokkal, mert rövid az élet a kicsinyességhez

– emelte ki, hozzátéve: rengeteg hibát követett el az életben, de mindig próbált ezekből tanulni, ahogy a mostani helyzetből is biztosan fog. Például azt, hogy vannak dolgok, amikre szerinte felesleges reagálni, ennek ellenére most mégis megteszi. Hogy miért, arra annyit írt:

Rosszul érint, hogy egy nagyon harmónikus családi környezetben azzal kell foglalkoznom, hogy a szeretteimet nyugtatom, hogy minden rendben, csak vannak emberek, akiknek ebből származik a bevétele, hogy másokat kritizálnak. Nagyon remélem, tudok még témát szolgáltatni neked jó sokáig! Köszönöm figyelmed! Sok sikert kívánok, kedves Róbert!

Puskás-Dallos Péter levelét itt tudja teljes egészében elolvasni:

(Borítókép: Puskás-Dallos Péter. Fotó: Velvet)