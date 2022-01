A kegyvesztetté vált András herceg és Ghislaine Maxwell igencsak közeli kapcsolatáról számoltak be a Buckingham-palota korábbi őrei, illetve egy barát, aki még Jeffrey Epstein otthonába is meghívást kapott.

Mint megírtuk, jelenleg is áll a bál a Buckingham-palotában, ezúttal azonban nem Harry herceg és Meghan Markle húzták ki a gyufát, hanem András herceg, aki pedofilbotránya miatt búcsút mondhat hercegi titulusának, a királyi családban betöltött rangjának és katonai címének. András herceg nyaka körül akkor kezdett el szorulni a hurok, amikor kiskorú elleni szexuális erőszakkal vádolták meg, bár a herceg azóta is tagadja a bűnösségét, de a tárgyalás folytatódik.

A herceg és valószínűleg a királyi család sem lesz túlzottan elragadtatva attól a dokumentumfilmtől, amelyet a brit ITV csatornán tűznek műsorra kedd este Ghislaine, András herceg és a pedofil címmel. A filmben megszólal egy barát, Euan Rellie, New Yorki-i székhelyű brit befektetési bankár is, aki még az Oxfordi Egyetemre járt a Jeffrey Epstein bizalmasaként is emlegetett Ghislaine Maxwell-lel. (Ghislaine fiatal lányokat vehetett rá arra, hogy lefeküdjenek Epsteinnel, így bűntársként börtön várhat rá.) Rellie elmondása szerint még azokra a partikra is meghívást kapott, amelyeket Epstein és Maxwell rendeztek – írja a DailyMail.

Az egyik ilyen összejövetel alkalmával, amelyet Epstein New York-i otthonában tartottak, Maxwell be is vallotta, hogy a partit András herceg miatt rendezték. Hasonlóan különös esetről számolt be a palota egyik korábbi őre, Paul Page is, aki hozzátette, a kollégáival azon tűnődtek mindig, nem volt-e túl intim a herceg és Maxwell kapcsolata, tekintve, milyen gyakran látogatta a palotát Maxwell. Rellie arról is beszámolt, Maxwell mindig úgy írta le András herceget, mint az ő barátját, nem Epsteinét.

Van egy olyan érzésem, hogy András herceg és Ghislaine Maxwell korábban egy párt alkottak. Könnyed melegséggel viszonyultak egymáshoz

– mondta Rellie a herceg és Maxwell kapcsolatáról.

Megszólalt egy olyan őr is, aki 1998–2004 között látott el védelmi szolgálatot a királyi családnál. Elmondása szerint a tisztek mindig is úgy vélték, hogy András herceg és Maxwell nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Erről árulkodott az is, hogy Maxwell csak ritkán jelentette be a palotába való érkezését, rendszerint kedve szerint járkált ki-be.

Igen érdekes dologról tett említést a palota egy korábbi másik őre is, aki András herceg fura gyűjteményéről számolt be. Mint mondta, 2007-ig dolgozott a Metropolitan Police-nál, így addig volt bejárása a herceg privát rezidenciájára, ahol nem mindennapi dologgal találkozott. Andrásnak ugyanis volt egy ágya tele plüssállatokkal, legalább 50-60 darabbal. A bejárónőknek még egy képük is volt a plüssökről, hogy takarítás után mindegyiket oda tegyék vissza, ahova való. Hozzátette, a herceg sikítófrászt kapott volna, ha rossz sorrendben kerülnek vissza a plüssök. Hogy miért óvta ennyire őket, arról még 2019-ben beszélt szűkszavúan Elizabeth Day írónőnek, akinek elárulta, nászajándékba kapta őket volt nejétől, Sarah Fergusontól. Bár ez még mindig nem válasz arra a kérdésre, miért ragaszkodik ennyire olyan plüssökhöz, amelyeket még a volt feleségétől kapott.

(Borítókép: András herceg 2021. április 17-én. Fotó: Chris Jackson / Pool / File Photo / Reuters)