Többrészes sorozatot készítettek az évekkel ezelőtt elhunyt Hugh Hefner oltalma alá tartozó egykori Playboy-villáról, ahol több nő is évekig lakott. Köztük a leghíresebb nyuszilány Holly Madison, aki már korábban is kitálalt a villában folyó életről.

Hugh Hefner 2017-ben bekövetkező halálával lezárult egy olyan korszak, amelyet A Playboy-villa lányai-sorozatnak köszönhetően korábban milliók követtek nyomon a tévéképernyőkön. A Playboy-villa falai mögött történtekről már korábban is érkeztek beszámolók, ahogy a nyuszilányok között is kiemelkedő szerepben tetszelgő Holly Madison is elárult már egy-két titkot, azonban egy január 24-én induló sorozatban a villa olyan árnyoldalát fogják bemutatni, amit talán látni se akarunk.

A Secrets of Playboy című, tíz részből álló dokumentumsorozat az A&E csatornán fog debütálni. Exkluzív interjúkat láthatunk Hefner egykori barátnőivel, például Holly Madisonnal és Sondra Theodore-ral, akik őszintén meséltek a Playboy-villa sötét oldaláról. Köztük arról, hogy Hefner hogyan manipulált és drogozott be fiatal lányokat annak érdekében, hogy megalázó orgiákra vegye rá őket, majd a szexuális szabadság bajnokaként fürdőzzön.

Átütő siker volt a magazin

Hefner még csak 27 éves volt, amikor 1953-ban megjelentette a Playboy első számát Marilyn Monroe-val a címlapon. Bár már az első kiadás is több mint 50 ezer példányban kelt el, az 1970-es évekre már havi hétmilliót sikerült eladni a magazinból, nem kis pénzt bezsebelve ezzel. Azonban a 70-es évektől elterjedt feminista gondolkodás, amely zsigerből elutasítja a nők tárgyiasítását, már más meglátásba helyezte Hefner munkásságát. Ugyan küzdöttek azért, hogy életben tartsák a magazint, azonban 2020-ban végül lehúzták a rolót.



A magazin átütő sikere miatt egyébként Hefner még Playboy éjszakai klubokat is megnyitott, ahova a vendégek csak egy különleges kulccsal tudtak belépni. Az alkalmazottaknak természetesen hallgatniuk kellett mindenről, holott a VIP-vendégek majdhogynem mindent megengedhettek maguknak. A Soul Train televíziós műsor egykori műsorvezetője, Don Cornelius például egy 20 és egy 21 éves nyuszilányt, akik testvérek voltak, három napra túszul ejtett. A lányok meg voltak kötözve, és külön szobába zárta őket, így hallották egymás kiáltását, egyiküket meg is erőszakolta. Cornelius azonban ezután sem lett kitiltva a klubból – már az esetet követő héten újra ott mulatott. Bár a vendégek minden kívánságát lesték, a nyuszilányokkal nem bántak kesztyűs kézzel.

Orgia hetente ötször

A jelenleg 65 éves Sondra Theodore-nak a 70-es, 80-as években volt kapcsolata Hefnerrel. A beszámolója szerint legalább heti öt estén át orgia volt a villában, ami eléggé megtörte őt, mivel Hefner egyre több szexet akart.

Megijesztett a végére, nem tudtad őt kielégíteni. Mindig többet és többet akart

– mondta Sondra, ugyanakkor azt is megemlítette, hogy Hefner rendszeres drogfogyasztó volt, több alkalommal is kiküldte őt kokaint venni. Sondra napról napra egyre több gyönyörű lányt látott felbukkanni a villában, akiknek a szépsége igen hamar elillant, mikor rádöbbentek: semmit nem jelentenek Hefnernek. Mint mondta, Hefner olyan volt, mint egy vámpír, aki kiszívta a lányokból az életet évtizedeken át.

Hefnernek egyébként mindig is több barátnője volt, de a 2000-es években hetente hét szőkével volt együtt, akik mind azt gondolták, hogy egyszerre járnak vele. Köztük volt Holly Madison is, akinek különleges szerepe volt, mondhatni fő nyuszilánnyá avanzsálódott. 2000-ben, amikor beköltözött a villába, még csak 21 éves volt. Az első együttlétük alkalmával Hefner drogot ajánlott fel neki, amit szimplán „combszéttáró” szernek tartott. Bár Holly nem fogadta el a drogot, végül lefeküdt vele, ahogy a többi lány is. Összesen nyolc évet töltött együtt Hefnerrel, aki kezdetben még a szerelmével bombázta, majd végül teljesen agymosottá tette. Holly máig emlékszik, mennyire meggondolatlan lépései voltak a szexpápának – még óvszert sem volt hajlandó használni. A Playboy-villában történtek miatt már az öngyilkosság is megfordult a fejében.



Hozzátette: este kilenctől tilos volt a kijárás számára a villából, kivéve, ha családi ünnepségről volt szó. Továbbá piros rúzst sem viselhetett. Egy alkalommal pedig, amikor levágatta a haját rövidre, Hefner teljesen kiakadt, mondván, ettől öregnek és olcsónak tűnik. A Playboy-villa lányai is rendszeresen versengtek egymással, ezért szinte kényszeresen jártak plasztikai műtétekre, hogy tartsák a lépést.

Féltem elmenni. Valami mindig ott motoszkált a fejemben a kezdetektől fogva

– mondta Holly, aki attól tartott, ha távozik, Hefner bosszút fog forralni, és közzéteszi azokat a pornófelvételeket, amelyek a birtokában voltak – merthogy Hefner különös szokásai közé tartozott az is, hogy pucér képeket készített a lányokról, amikor nem tudtak magukról, majd a fotókat kinyomtatta, és az összes lánynak adott belőlük egy példányt. Holly mindennap ivott, hogy elviselje a kialakult helyzetet. Az sem segített, hogy romlani kezdett a kapcsolata a többi lánnyal.

Képzeld el, hogy szexelsz valakivel egy szobában, ami tele van olyan nőkkel, akik mind utálnak téged, és mind baromságot beszélnek rólad a hátad mögött

– fakadt ki Holly.

Jennifer Saginor is egy volt azon nők közül, akik nem mindennapi helyzetbe kerültek a Playboy-villában. Saginor ugyanis már 11 éves korában a villában lakott, mivel édesapja 40 éven át Hefner orvosa volt. Mikor Saginor betöltötte a 17. életévét, Hefner behívatta a szobájába, ahol azzal a nyuszilánnyal találta, akibe egyébként szerelmes volt, majd Hefner arra akarta rávenni, hogy mindhárman szexeljenek együtt. A nyuszilány, akire csak Kendallként hivatkozott, könnyekben tört ki, ami véget vetett az amúgy is halálra ítélt találkozónak. Saginor szerint mindenki félt megtörni azt a fajta hűséget, ami a Playboy-villa lányaival szemben mondhatni elvárás volt.

Rossz élményei vannak a villával kapcsolatban a 70-es évek pornósztárjának, Linda Lovelace-nek is, aki a Mély torok című filmmel vált ismertté. Mint mondta, egy darab húsként kezelték őt. Egyik alkalommal, amikor alkohol és drog befolyása alatt Hefnerrel és a barátaival is szexelt, arra kényszerítették őt, hogy orális szexet imitáljon egy német juhászkutyán, amíg Hefner és a barátai ezt végignézik. Hefner fura szexuális vágyával Sondra is szembesült, amikor egyik nap azon kapta, hogy épp a kutyája nemi szervét fogdossa. Mikor pedig kérdőre vonta őt, annyit felelt: a kutyának is vannak szükségletei.

Tárgyként kezelte a nőket

Hefner egyik korábbi alkalmazottja, Miki Garcia – aki a Playmate-ekkel kapcsolatos promóciókért volt felelős igazgatóként – arról számolt be, hogy a nyuszilányokkal csak elhitették, hogy egy család tagjai, mivel Hefner úgy gondolta, ezek a nők az ő tulajdonai. Hozzátette, több olyan Playmate-ről is tud, aki túladagolta magát, vagy öngyilkosságot kísérelt meg.

Lisa Loving Barrett, Hefner korábbi ügyvezető asszisztense is alátámasztotta Sondra beszámolóit azzal kapcsolatban, hogy Hefner nem vetette meg a drogokat. Mint mondta, a villában szükséges rosszként kezelték a kábítószereket, amelyek hatására a nők szinte bármire képesek. Hogy mindig kéznél legyenek, Hefner a hálószobájában lévő egyik fiókban tartotta az összes szert. Azért pedig, hogy minél éberebb maradjon, amfetamint használt naponta. Még egy külön mosdóhelyiség is volt a házban, ahol egy díszes vécépapírtartó alatt egy halom kokain volt. A drog olyan széles körben elérhetővé vált a villában, hogy Hefner egyik uszkárja függővé vált, és állandóan felnyalta a padlóról.

Stefan Tetenbaum, aki Hefner inasa volt 1978 és 1981 között, arra emlékezett vissza, hogy Hefner minden csütörtökön Pig Nights elnevezésű estet tartott, aminek az apropójából prostituáltakat szállíttatott a villába, hogy a barátaival szexeljenek. Azonban előtte egy orvos vizsgálta át őket, hogy nincsenek-e esetleges fertőzésre vagy betegségre utaló jeleik. Tetenbaum még arra is emlékszik, hogy néha egy különös nő is megjelent, aki a The Bleeder nevet viselte. A nő egy nagy fecskendővel vett vért a barátoktól, akiket végül valamelyik lány elégített ki orálisan. Tetenbaum elmondása szerint Hefner úgy viselkedett a villában, mint egy király, és még a személyzete tagjainak nevét sem volt képes megjegyezni. Napi 40 doboz kólát ivott, ahogy az M&M'set sem vetette meg.

Az egykori inas még azt is tudni vélte, hol tartotta Hefner a szexjátékait. Az ágya fejtámlájába ugyanis vibrátorokat, bimbócsipeszeket, ostorokat és szíjakat rejtett el. Sőt, minden szobába kamerákat szereltetett fel, még a kertbe is, ahova mikrofonok is kerültek. Mint később kiderült, Hefner a villába látogató újságírókat akarta lehallgatni velük, hogy még jobban a kezében tudja tartani az irányítást.

Charles Mansont bálványozta

Sondra párhuzamot vélt felfedezni Hefner és a gyilkos Charles Manson között is, mivel elmondása szerint Mansontól eredhet a szexpápa nőkhöz való viszonyulása. Mint ismeretes, Charles Manson, aki 2017-ben hunyt el 83 éves korában, a nőkből álló, drog- és szexközpontú szektájával, illetve véres mészárlásaival vált az elmúlt évtizedek egyik leghírhedtebb gyilkosává. Sondra azért gondolta, hogy kapcsolódási pont lehet közöttük, mivel az 1970-es években, amikor randizni kezdtek Hefnerrel, teljesen lenyűgözte és megszállottja volt Mansonnak.

Nem tudott eleget beszélni róla. Hogy lehet az, hogy ezt a srácot, aki éveket volt börtönben, a szabadulása után is imádják a nők, sőt egész halálukig fogják? Hefnek tetszett ez

– jelentette ki Sondra.

A Charles Mansonnal szemben tanúsított imádatát támasztja alá az is, amire a Playboy egyik korábbi fotósa, Sharmagne Leland-St. John Sylbert emlékezett vissza. Mint mondta, Hefnernek még másolatai is voltak Manson otthon készített videóiról, bár azt állította, azok a felvételek még a gyilkosságok előtt készültek. Sondra szerint abban is meglátszott a köztük lévő hasonlóság, hogy Hefner is állandóan irányítani akart. Nem bírta elviselni, ha másnál volt a gyeplő. A lányok pedig követték az utasításait, nem is mertek máshogy tenni – írja a DailyMail.

(Borítókép: Hugh Hefner 2014. január 16-án Los Angelesben. Fotó: Charley Gallay / Getty Images for Playboy)