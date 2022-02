Tom Cruise egy UFO, Stevie Wonder nem vak - őrült pletykák Hollywoodból

Sok sztárpárral egyetemben Kanye West és Kim Kardashian házassága sem állta ki az idő próbáját, még négy közös gyermekük sem tudta együtt tartani az egymástól azóta teljesen elhidegült párt. Bár úgy tűnik, azóta mindkettejükre rátalált a boldogság, mivel Kanye West és színésznő kedvese, Julia Fox már egy vörös szőnyeges eseményen is együtt jelent meg, míg Kim Kardashian is a humorista Pete Davidson mellett találta meg számításait.

Azt hihetnénk, hogy az új szerelem betoppanása miatt a páros mindkét tagja igyekszik majd minél hamarabb lezárni a múltat, ám a rapper ezt nem így gondolta. A legújabb információk szerint ugyanis West azt kezdte el terjeszteni egykori neje új párjáról, Pete Davidsonról, hogy AIDS-es. A történtek jó pár kellemetlen telefonhívást eredményeztek West és Davidsonnal közös barátai között, akik nagyon gyerekesnek tartják ezt a lépést.

Bár a rapper környezete nem tartja valószínűnek, hogy a pletyka tőle eredhet, az mindenesetre nyílt titok, hogy kicsit sincs elragadtatva attól, hogy egykori neje Pete Davidsonnal van együtt. A Kanye West által terjesztett pletyka egyébként csak egy a sok közül, mivel jelenleg is jó pár olyan őrült teória kering a sztárokról, amik alapjaiban kérdőjelezik meg a terjesztők ép elméjét.

Összegyűjtöttünk néhányat a legőrültebb hollywoodi híresztelésekből.

Keanu Reeves halhatatlan

Ezen elmélet alátámasztására még egy weboldal is készült, a KeanuIsImmortal.com, amelyen többek között azt vesézik ki, hogy az évek alatt egyáltalán nem látszik, hogy a színész öregedett volna. Ha csak ennyi kell ahhoz, hogy valakit halhatatlannak tituláljunk, akkor itt nyugodtan meg lehet említeni Jennifer Anistont is, aki már 20 éve ugyanúgy néz ki. Az oldal kezelői egyébként különböző, múltban élt férfiakról készült képeket is felraktak, akikről azt állítják, megszólalásig hasonlítanak Keanu Reevesre, ezzel is alátámasztva, hogy halhatatlan. A pletyka a színészhez is eljutott, aki viccesnek találta ezt a feltételezést.

Stevie Wonder nem vak

Nehéz visszavezetni, kik kezdhették el terjeszteni ezt az összeesküvés-elméletet a zenészről, ám sokan vannak, akik tényleg elhiszik. Köztük Shaquille O'Neal, aki esküszik rá, hogy az énekese egyszer felismerte, és ráköszönt. Bár ellenük szól az egész orvostudomány, mivel az énekes hat héttel korábban született a vártnál, majd az inkubátorban eltöltött ideje alatt koraszülött retinopátia alakult ki nála. Ennek következtében leváltak a retinák a szemében, és nem csak tetteti, hogy vak.

Katy Perry igazából JonBenét Ramsey

JonBenét Ramsey szépségkirálynőt még hatéves korában gyilkolták meg brutálisan, ám az ügyét végül nem sikerült megoldani. Sokan úgy vélik, hogy nem is halt meg, hanem a világ szeme elől elrejtőzve nőtt fel, majd a világ egyik leghíresebb énekesnője lett, Katy Perry. Az összeesküvés-elmélet hívői ezt azzal támasztják alá, hogy Perry és a megölt kislány hasonlítanak egymásra, holott a feltételezésnek semmi alapja nincs.

Beyoncé elrabolta Siát és a pincében tartotta fogva

2016-ban a brazil közösségi médiában terjedt el az az elmélet, miszerint Beyoncé elrabolta az ausztrál énekesnőt, Siát, és túszként tartotta a pincéjében. Még egy #SaveSia, azaz #MentsdmegSiát címkét is létrehoztak a közösségi oldalakon. A pletyka valószínűleg egy rosszul értelmezett vagy épp félrefordított, 2015-ös Billboard cikkből indulhatott, amelyben Sia azt mondta, Beyoncéval együtt dolgozni olyan, mint egy írótábor. Csak hát ő pont nem olyan táborra utalt, ahol akarata ellenére tartják őt fogva.

Taylor Swift egy sátáni vezető klónja

Az őrült feltételezés annak köszönhető, hogy régebben a neten kezdett el terjedni egy fotó egy Zeena LaVey nevű nőről, a Sátán Egyházának főpapnőjéről. Sokan pedig hasonlóságot véltek felfedezni korunk egyik legnépszerűbb énekesnője, Taylor Swift és Zeena LaVey között. Szárnyra is keltek olyan pletykák, hogy Swiftet elvitték az illuminátusok és LaVey klónját tették a helyére. Bár ezen elméletet még egyik fél sem cáfolta, de a történet abszurditását nézve erre nincs is szükség.

Justin Bieber egy hüllő

A gyíkemberekről szóló összeesküvés-elméletek már egy ideje térnyerésnek indultak, évekkel ezelőtt pedig az énekes Justin Bieber is bekerült azok halmazába, akikről azt tartják, hogy képesek átváltozni egy állattá. 2017-ben ugyanis egy ausztrál cikkben olyan embereket szólaltattak meg, akiknek elmondása szerint látták, ahogy a zenész átváltozik gyíkká. Azt már meg sem kell említeni, hogy bizonyíték erre nincs, illetve nem is lehetne, mivel biológiailag lehetetlen mutatványról van szó.

Tom Cruise egy UFO

A színész sosem titkolta, hogy a Szcientológia Egyház tagja, amelynek működését máig sok rejtély övezi. Ezen misztériumok egyike a galaktikus uralkodóról, Xenuról szól, aki a mitológiájuk részét képezi. A szcientológusok ugyanis úgy tartják, hogy Xenu egykor egy másik bolygóról űzte el az embereket a Földre, és szellemük azóta mindenkiben él. Valószínűleg ebből a hitvallásból terjedhetett el az, hogy Tom Cruise egy földönkívüli lény, mivel a szcientológusok által elfogadott elmélet szerint a színész, ahogy mindenki más is, részben egy idegen szellemből áll.

Lindsay Lohannek volt egy ikertestvére, akit meggyilkoltak

Már jó pár színész alakította a filmvásznon egy ikertestvér mindkét tagját, köztük Lindsay Lohan is, aki az 1998-as Apád, anyád idejöjjön című filmben játszott el egy ikerpárt. Ám a neten terjengő egyik összeesküvés-elmélet szerint a filmben Lindsay Lohan valós ikertestvére, Kelsey szerepelt, akit a premier előtt meggyilkoltak. Egy másik feltételezés szerint a színésznő a 2006-os Tudom, ki ölt meg címet viselő alkotásban nyújtott alakítása után összeomlott, mivel felidézte benne ikertestvére elvesztését. Természetesen ez sem felel meg a valóságnak.

Paul McCartney meghalt egy 1966-os balesetben

Talán ez az egyik legőrültebb elmélet. A pletyka terjesztői szerint az énekes 1966-ban életét vesztette egy autóbalesetben, és a megmaradt Beatles-tagok úgy döntöttek, hogy lecserélik egy hasonmásra, hogy a halála ne befolyásolja a banda jövőjét. A feltételezés terjesztői több gyanúsnak vélt jelet fedeztek fel néhány Beatles-dalban. Állításuk szerint, ha a Strawberry Fields Forever című dalt lelassítva hallgatja valaki, akkor egy ponton hallhatja, ahogy John Lennon azt mondja: "I buried Paul", azaz "Eltemettem Pault". Az összeesküvés-elméletre maga Paul McCartney reagált 1969-ben, amikor elmondta, jobban magukba kellene nézniük azoknak, akik ezt terjesztik.

Magukért kellene aggódniuk ahelyett, hogy azon aggódnának, meghaltam-e vagy sem

– zárta rövidre a zenész.

Macaulay Culkin már 2014-ben meghalt, kétszer

A Reszkessetek, betörők! Kevinjét sem kerülték el az álhírek, ugyanis rengeteg rajongója fejezte ki részvétét a Twitter-oldalán 2014 áprilisában és novemberében is, mivel azt hitték, hogy meghalt. Culkin és barátai egyébként meg is lovagolták ezt a pletykát, és egy olyan vicces képet tettek közzé, amin élettelennek tettette magát, ezzel teret adva az újabb pletykák elterjedésének. Ám mindenkit megnyugtatott, hogy él és virul.

Borítókép: Tom Cruise 2018. augusztus 29-én.