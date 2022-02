Linda Evangelista megmutatta a kozmetikai kezelés miatt eltorzult testét

A szupermodell 2015 és 2016 között több alkalommal is a fölös kilóitól szeretett volna megszabadulni, ezért egy fagyasztásos módszerrel dolgozó kezelést választott. A beavatkozástól azonban nem összezsugorodtak a zsírsejtek, hanem megnagyobbodtak, és a modell teste teljesen amorffá vált.

Imádtam a kifutón lenni, de ma már attól is félek, hogy összefutok egy ismerőssel az utcán. Nem akarok így élni

– nyilatkozta Linda Evangelista a People magazinnak, kiemelve az állán, a combján és a mellkasán lévő torz domborulatokat. Elárulta, volt, hogy egyáltalán nem evett, úgy próbált megszabadulni a felesleges kilóktól. A modell orvosa azonban azt mondta, ezen semmilyen diéta és edzésterv nem tud segíteni.

A szupermodellnél egy ritka mellékhatás, a paradox zsírhiperplázia alakult ki. Linda Evangelista ezért pert indított a műtétet végző cég ellen tavaly szeptemberben, 50 millió dolláros kártérítést kért, mert szerinte a beavatkozás előtt nem tájékoztatták őt a kockázatokról, ami miatt többé nem tudott már munkát vállalni.

A magazinnak Linda Evangelista azt is elmondta, hogy a kezelés mellékhatása tönkre tette az életét, és mély depresszióba taszította. Hozzátette azt is, hogy a testtartása is megváltozott, így szerinte egy divattervező sem dolgozna vele.

A szupermodell most azért mutatta meg a testét, hogy megossza másokkal a történetét, és segítsen azoknak a nőknek, akik hasonló gondokkal küzdenek. Emellett a saját önbizalmát és önértékelését is helyre szeretné állítani.

(Borítókép: Linda Evangelista, a Fragrance Foundation Awards díjátadón 2015. június 17-én New Yorkban. Fotó: Astrid Stawiarz / Getty Images / Fragrance Foundation / AFP)