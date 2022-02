Oltás és negatív teszt nélkül a lábát se teheti be senki az idei Oscar-gálára

A járványnak köszönhetően évekig a korábbiaktól eltérő módon rendezték meg az Oscar-gálát, ám most minden visszatér a régi kerékvágásba, bár szabályok így is lesznek.

Ahogy azt korábban megírtuk, három év után most először lesz házigazdája az Oscarnak, sőt egyből három is: Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall. Bejelentették már az arany szoborra esélyes jelölteket is, akik között ezúttal nincs egy magyar sem, hiába jelölték a Post Mortemet. Örömhír azonban, hogy a több kategóriában is jelölt Dűnének köszönhetően, amelyet Magyarországon forgattak, a legjobb látvány kategóriában egy magyar, Sipos Zsuzsanna is esélyes a győzelemre.

Sőt, akár történelem is születhet a gálán, amennyiben a West Side Storynak sikerül a legjobb filmek között győzedelmeskednie, ugyanis az alkotás korábbi, 1961-es verziója már elnyert egy elismerést ebben a kategóriában. Ha pedig a felújított, Steven Spielberg rendezte változat is díjat kap, akkor ez lesz az első film, amelynek két adaptációja is bezsebelte a legjobb filmnek járó elismerést. A jelöltek között olyanok vannak, akiknek most van lehetőségük először Oscart nyerni, köztük Beyoncé, Kristen Stewart, Billie Eilish és Kirsten Dunst.

Eddig homály fedte, milyen korlátozások is lesznek majd pontosan a március 27-én megrendezett díjátadón. Bár korábban bizonyos források azt közölték, hogy nem lesz majd szükség oltásra, csak negatív tesztre, sőt a maszkot is el lehet majd hagyni, ám most újabb információk érkeztek. A People ugyanis arról számolt be, hogy az Oscar-gálán való részvétel ahhoz lesz kötve, hogy a vendégek és a jelöltek is tudják-e bizonyítani, hogy be lettek oltva koronavírus ellen, sőt két negatív PCR-teszttel is rendelkezniük kell a bejutás érdekében.

A Dolby Theatre-ben, ahol megrendezésre kerül a díjátadó, körülbelül 3320 ember fér el, ám idén 2500 főre tehető a meghívott vendégek száma. A filmakadémia szóvivője csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az előadóknak és a műsorvezetőknek is koronavírusteszten kell átesniük, de nem kell igazolniuk, hogy be lettek oltva. Mint mondta, ezek a szabályok azzal a biztonsági protokollal összhangban lettek felállítva, ami Los Angeles megyében érvényes.

Hozzátette, a maszkviselési kötelezettség is attól függ majd, hogy a vendégek és a jelöltek hol foglalnak helyet. A jelöltek és kísérőik ugyanis a Dolby Theatre színpadhoz közel eső részén fognak ülni, és nem lesz kötelező maszkot viselniük, ám a korábbiaktól eltérően távolabb lesznek egymástól.

