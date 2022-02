A világhírű énekes különös kéréssel fordult városa önkormányzatához, azt szeretné, ha feleségével és gyermekével együtt a saját kertjükben helyeznék végső nyugalomra őket. Ennek érdekében pedig egy kriptát építtetne, amire engedélyt is kapott.

Ed Sheeran vitathatatlanul az egyik leginkább elismert zenész a világon, előző héten a legjobb dalszövegírónak járó elismerést is elnyerte a BRIT Awardson. Legutóbb 2018-ban választották a legsikeresebb előadónak, miután csak 2017-ben 83 millió fontot zsebelt be, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 39,3 milliárd forintra jön ki. Bár 2022-re már jelentősen lecsúszott a Forbes listáján, nem került be a legsikeresebb 25 zenész közé, ám így sincs oka panaszra, becslések szerint a vagyona 62,6 milliárd forint lehet.

Úgy tűnik, a zenész szereti a pénzét ingatlanokba fektetni, mostanra 27 lakása, háza és kúriája van, amelyek körülbelül 57 millió fontba, azaz 24,2 milliárd forintba kerülhettek összesen. A legtöbb házat egyébként az angliai Suffolk megyében vásárolta, amelyeket rendszerint átalakít, így folyton építkezik. Az énekes mondhatni állandóan töri valami új dolgon a fejét, amit azonban most kieszelt, azon sokan felszisszenhetnek.

Sheeran a múlt hónapban azzal kereste meg a framlinghami önkormányzatot, hogy engedélyt kérjen egy kripta építésére a saját kertjébe. Az énekes ugyanis azt szeretné, ha családjával együtt ott lenne eltemetve. Ennek érdekében egy 2,7 méterszer 1,8 méteres sírkamrát építtetne a birtokán, amelyben kényelmesen elfér két test. Bár az engedélyt megkapta rá, így neki is állhat a tervezésnek, ám a kolosszális ötlettől van, aki nincs elragadtatva.

Egyik szomszédja, Anna Woods egy levélben fejezte ki felháborodását, szerinte a környéket jól kiszolgálja az egyház, így semmi szükség arra, hogy kriptát építtessen Sheeran a saját udvarában.

A hírességek annyira elszakadtak a valóságtól, már meghalni sem akarnak ugyanúgy, mint a hétköznapi emberek

– fejezte ki nemtetszését Woods.

Ami nincs Sheeran birtokán, az nem is létezik

A zenész 16 hektáros, 3,7 millió font – 1,5 milliárd forint – értékű kastélya, ami a suffolk megyei Framlingham közelében található, a Sheeranville becenevet is kapta, köszönhetően annak, hogy a sztár gyakran bővíti a birtokát. Mióta megvette az ingatlant, már saját kocsmát, illetve további három épületet, egy hangstúdiót, gyümölcsöskertet és úszómedencét is építtetett.

Négy főbb ház áll a telken, köztük egy 16. századbeli parasztház, egy bungaló, egy négy hálószobás épület, illetve egy modern családi ház, amiben a hangstúdió is található. Az ingatlant állítólag még 850 ezer fontért – jelenlegi árfolyamon 425,6 millió forintért – vette, ám mióta kilenc évvel ezelőtt elkezdte átalakítani, nem kicsit növelte meg az értékét.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy a szomszédoknál kiverte a biztosítékot, az építkezéssel járó zaj már több környéken lakó tűréshatárán is túlment.

Soha nincs vége. Együtt kell élnünk az állandó lármával. Nem meglepő, hogy felborzolta a kedélyeket a környéken

– nyilatkozta még korábban az egyik szomszéd.

Fura temetések

Nem Ed Sheeran az egyedüli híresség, aki a hétköznapi emberektől eltérő módon szeretné itt hagyni a földi létet. A mexikói festőművész, Frida Kahlo például előre kikötötte, hogy szeretné, ha egy béka alakú, prekolumbián edényben helyeznék el a hamvait, amelyet szeretett otthonában, Casa Azulban tartanának. A kérésének eleget is tettek, az edény azóta is megtekinthető.

Az amerikai rapper, Tupac nevéhez is érdekes történet fűződik. A zenésznek nem volt temetése, az édesanyja által tervezett zárt körű ceremóniát az utolsó pillanatban lemondták, a rappert pedig elhamvasztották. A barátai, akik az Outlawz nevet adták maguknak, összekeverték a hamvait fűvel és elszívták.

Az amerikai énekes, Frank Sinatra temetése sem volt mindennapi. A koporsójába ugyanis bekerült egy doboz cigaretta, egy öngyújtó, egy üveg bourbon whisky és egy tekercs tízcentes is, hátha telefonálnia kell. Mint azt a lánya egy interjúban elárulta, azért kerültek mellé a pénzérmék, mert a zenész tartott attól, ha elrabolják, nem tud felhívni senkit mondjuk egy telefonfülkéből, mert nem lesz nála pénz, ezért mindig tartott magánál egy tekercs tízcentest. Érthető egyébként, miért félt ettől, 1963-ban egyszer már megpróbálták elrabolni.

(Via Mirror, The Sun, Forbes, Artnet, BBC, Flavorwire)

(Borítókép: Ed Sheeran Amszterdamban 2021. október 6-án. Fotó: Sander Koning / MTI / ANP-EPA)