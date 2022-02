Hajdú Péter a harmadik gyermekével nem akar hibázni

Hajdú Péter menyasszonya, Eszter múlt héten adott életet első közös gyermeküknek, aki péntek óta már a családi otthon melegében ismerkedik a nagyvilággal. A kórházból hazaengedett édesanya és a kisfiú is jó egészségnek örvend, Hajdú Péter pedig már most, fia egyhetes korában elhatározta, nem esik ugyan abba a hibába, mint korábban.

Ameddig 10-15 évvel ezelőtt inkább a karrieremre koncentráltam, mostanra rájöttem, hogy a család a legfontosabb. Szeretném a kis Dominiknál nem elkövetni azokat a hibákat, amiket Noncsinál és Dávidnál. Sokszor későn értem haza és volt, hogy a munkám és a karrierem miatt nem lehettem velük. A kisfiamnál ezt nem fogom még egyszer engedni

– nyilatkozta a Borsnak a büszke édesapa, akinek Sarka Katával kötött korábbi házasságából két gyermeke született, Noémi és Dávid.

A tévés a lapnak azt is elmondta, úgy gondolja, az évek során megváltozik az ember prioritása, ő most szeretne minél többet a fiával lenni, sőt mer nagyot álmodni: a 46 éves Hajdú gyermeke esküvőjén is ott akar lenni, bármennyire is furán hangzik ez most.

(Borítókép: Hajdú Péter. Fotó: Velvet)