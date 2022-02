Végzett a plasztikai műtétekkel az amerikai rapper, kétszer majdnem az életébe került

Sajnos évről évre egyre nagyobb keletjük van a plasztikai műtéteknek, amelyektől sok önbizalomhiányban szenvedő ember tud olyan mértékében függővé válni, hogy már szinte soha nincs megállás. Ezen beavatkozásoknak köszönhetően a hőn áhított külalak jóval elérhetőbbé vált mindenki számára, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, így sokan élnek is a lehetőséggel, hogy ha módjuk van rá, változtassanak kinézetükön. Hasonlóképp gondolkodott az amerikai rapper-realitysztár Hazel E is, aki szülése után szerette volna minél előbb visszanyerni az alakját, ám a dolog rosszul sült el.

A 41 éves híresség drasztikus lépéshez folyamodott ennek érdekében: zsírleszíváson és brazil fenékemelésen is átesett, ám a műtétek akár az életébe is kerülhettek volna. Hazel E ugyanis olyan rossz állapotba került, hogy nem engedték haza a kórházból. A közösségi oldalán egy videóval jelentkezett be, amelyen láthatóan teljesen kiborult, illetve megfogadta, hogy soha többet nem fog plasztikai műtéthez folyamodni.

Nem vagyok hülye, a következő akár az életembe is kerülhet

– mondta egy interjúban. Azt is hozzátette: azért vállalkozott ennyi műtétre, mert gyermeke születése után szerette volna visszaszerezni a régi alakját, ám már teljesen megbánta.

Tarol az orrműtét

Az amerikai statisztikák szerint 2020-ban összesen 15,6 millió kozmetikai, illetve további 6,8 millió rekonstrukciós műtétet hajtottak végre az Egyesült Államokban. Az élen az orrplasztika áll, amelyet a szemhéjműtét, az arcplasztika, a zsírleszívás, illetve a mellnagyobbítás követ. A sokszor horrorárba kerülő, illetve nem kevés esetben komoly fájdalmakkal járó beavatkozások népszerűsége egyre csak növekszik. Mellnagyobbításra például már 33 százalékkal többen vállalkoztak, mint 2019-ben, ahogy a zsírleszívásnál is 20 százalékos az emelkedés. Valószínűleg nem okoz nagy meglepetést az sem, hogy az előbbiekben felsorolt több millió műtétet 92 százalékban nőkön hajtották végre.

Bár a brazil fenékfeltöltés – amelynek az ára 15 ezer dollárra, azaz 4,7 millió forintra is rúghat – nem került be az öt legnépszerűbb műtét közé, ezt tartják az egyik legveszélyesebb beavatkozásnak. Egy 2017-es jelentés szerint 6000 brazil fenékműtétből egy-kettő végződött halállal, ami elég magas szám. Veszélyessége abból fakad, hogy a fenékben sok ér található, amelyek az alsó üres visszérbe torkollnak, amely közvetlenül a szívhez vezet. Az eljárás során a páciens derekáról, hasáról és hátáról leszívott zsírszövetet egy fémcsővel juttatják be a fenékbe, ám néhány esetben az orvosok sincsenek tisztában azzal, hová is fecskendezzenek, így előfordulhat, hogy izomba injekcióznak. Ennek következtében pedig a zsír eljuthat a tüdőbe és a szívbe is, elzárhatja a véráramot, ami halálhoz vezet.

Nem mindig jött el a várt eredmény

A plasztikai műtétek, illetve kozmetikai kezelések a sztárok körében örvendenek igazán nagy népszerűségnek. Ám sokukkal megtörtént már, hogy a beavatkozás annyira félresikerült, hogy örökre megbánták, amiért belevágtak. Közéjük tartozik Chrissy Teigen is, aki korábban egy interjúban mesélt arról, hogy 20 évesen volt egy mellnagyobbító műtéte, mivel úgy gondolta, ez is szükséges ahhoz, hogy meg legyen elégedve az alakjával. Ám pár éve eltávolíttatta az implantátumokat, mert szerette volna újra jól érezni magát a bőrében.

Mindenki sz*rrászerkeszti a képeit, úgyhogy már el is felejted, normális esetben hogyan néz ki egy emberi arc meg test. Ez egyáltalán nem fair, csak féltékeny leszel más alakjára

– magyarázta Teigen, aki szeretné megtanítani a gyerekeinek: fogadják el magukat úgy, ahogy vannak.

Teigenhez hasonlóan Victoria Beckham is egy életre megbánta, hogy megműttette a melleit. Egy évekkel ezelőtt írt levélben – amit a fiatalkori önmagának címzett, és a brit Vogue magazinban jelent meg – azt írta, azért tagadta éveken át, hogy mellnagyobbításon esett át, mert nagyon bizonytalan volt. Azonban ennyi év távlatából már úgy látja, nem kellett volna ilyen beavatkozásra vállalkoznia.

Van tapasztalata a kozmetikai kezelésekkel kapcsolatban a színésznő Gwyneth Paltrow-nak is, aki szintén egy interjúban számolt be arról, hogy minden létező eljárást kipróbált már, ami a bőrápolással kapcsolatos, beleértve a botoxot is. Hozzátette: soha többé nem fog botoxoltatni, mert botrányosan nézett ki utána. Megjárta a botoxszal a Jóbarátok sztárja, Courtney Cox is, aki túlzásba is esett vele: mára szinte teljesen elvesztette korábbi arcvonásait.

Nicole Kidman is azok táborába tartozik, aki szeretett volna feszesíteni az arcán, ám nem volt elégedett a végeredménnyel. Elmondása szerint örül, hogy végre van mimikája. Ahogy a színésznő Cameron Diaz sem volt elragadtatva a látványtól, amit a tükörben látott botoxoltatás után.

Teljesen megváltoztatta az arcomat, nem akartam így kinézni. Inkább nézek egy öregedő arcot, mint egy olyat, ami egyáltalán nem én vagyok

– fejtette ki egy évekkel ezelőtti interjúban.

