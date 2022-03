II. Erzsébet sosem tett megjegyzést egy elnökre sem, kivéve Putyint

Az ukrán–orosz háború egyre jobban eszkalálódik, és ugyan Oroszországgal szemben egyre több szankciót szabnak ki, már az Európai Unió légterét sem használhatják, azonban egyelőre még távolinak tűnik, hogy egy mindkét fél számára kielégítő megállapodás szülessen. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin közellenséggé vált, mivel nemcsak a világ vezetői ítélik el a lépéseit, hanem a saját népe is.

A háborús helyzet kirobbanása előtt, amikor Putyin megítélése még nem volt romokban, az elnöknek lehetősége nyílt a világ legbefolyásosabb vezetőivel találkozni, köztük II. Erzsébet királynővel. Bár a brit uralkodó hatáskörét tekintve nem tekinthető igazi vezetőnek, ám a brit monarchia élén áll már 70 éve, a történelem egyik fontos szereplője.

Putyin és II. Erzsébet már többször is találkoztak egymással, ám viszonylag feszült volt a hangulat közöttük. Bár a királynő nem szokott nyilatkozni egyik ország vezetőjéről sem, ám az információk szerint az orosz elnök esetében kivételt tett – az elmúlt időszak eseményeinek fényében pedig még kevésbé lehet jó véleménnyel Putyinról.

Különös kijelentést tett

II. Sándor orosz cár 1874-es látogatása után 129 évvel lépett újra orosz vezető angol földre, amikor is Putyin 2003-ban az Egyesült Királyságba látogatott, hogy találkozzon a brit uralkodóval, akit nem kicsit váratott meg. Ugyan Putyin sosem volt híres a pontosságáról, ami a protokollhoz mindig ragaszkodó palotát valószínűleg nem érintette túl jól, mivel 14 percen át váratta II. Erzsébetet. A királynő későbbi megjegyzése teljesen világossá tette, mit gondol Putyinról.

David Blunkett – aki akkoriban belügyminiszter volt – szintén részt vett a találkozón. Elmondása szerint a vakvezető kutyája védekezően reagált Putyinnal szemben.

2003-ban találkoztam először és utoljára Vlagyimir Putyinnal egy hivatalos látogatáson, azonban az akkori kutyám nagyon megugatta. Elnézést kértem a királynőtől, mivel ő volt a vendéglátó: 'Elnézést felség a kutyaugatásért', mire ő így felelt: 'Különös ösztöneik vannak a kutyáknak, nemde?'

– fejtette ki Blunkett.

II. Erzsébet ezen megjegyzésével pedig közel állt ahhoz, hogy megsértse a királyi protokollt, amely arra vonatkozik, hogy politikai kérdésekben szigorúan semlegesnek kell maradnia. A britektől nem állnak távol a szarkasztikus, kissé cinikus kijelentések, így pontosan lehet érzékelni, mit kívánt üzenni az uralkodó, még ha humoros köntösbe is bújtatta.

Több mint tíz évvel Putyin 2003-as látogatása után, 2014-ben újra találkoztak a normandiai partraszállás megemlékezésén Franciaországban. Beszédes, hogy a két vezetőt igen messze ültették le egymástól. Ugyan ezen döntés hátterében az is állhatott, hogy néhány hónappal előtte Károly herceg állítólag Putyin uralmát a náci rezsimhez hasonlította. Bár a kettejük közötti feszültségnek nyoma sem volt akkor, amikor összeálltak egy csoportképre. A királynőt Barack Obama akkori amerikai elnök és Jerry Mateparae vezérőrnagy segítették le a lépcsőn, ám többen is látni vélték, hogy Putyin rá sem hederített az idős uralkodóra.

II. Erzsébet piás?

Négy évre rá, 2018-ban újra összeakasztották a bajszukat, amikor is Alekszej Puskov szenátor, Putyin szövetségese olyan álhírt kezdett el terjeszteni, miszerint II. Erzsébet naponta piál, ahogy Theresa May akkori miniszterelnök is szívesen fogyaszt brandyt.

Vacsora előtt Őfelsége iszik egy ginből készült koktélt, majd egy másik boralapú koktélt jéggel és citrommal

– jelentette ki a Staterun TV-nek a szenátor, illetve azt is hozzátette, miután az uralkodó evett, iszik egy pohár bort, illetve eszik egy tábla csokoládét, amit a későbbiekben száraz martinivel és hideg pezsgővel öblít le.

Bernard Jenkin parlamenti képviselő akkoriban azt mondta, hogy a bicskanyitogató megjegyzések célja valószínűleg az volt, hogy aláássák Nagy-Britannia azon álláspontját, miszerint az oroszok próbálták megölni Szergej Szkripal és Julia Szkripal egykori kémeket.

Érdeklődött Putyinról

A jelenlegi amerikai elnök, Joe Biden és felesége, Jill Biden még tavaly nyáron tettek látogatást az Egyesült Királyságban, mivel a vezetőnek részt kellett vennie a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) angliai csúcstalálkozóján, azonban beiktattak egy teázást is II. Erzsébet királynővel a Windsor-kastélyban.

A találkozó után Biden elmondta, számos témáról beszélgettek, azonban az uralkodó különösen kíváncsi volt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Putyinnal való kapcsolatára. Ezzel egyébként újabb protokollt szegtek meg, mivel Biden elnök nem fedhette volna fel magánbeszélgetéseit az említett vezetők előtt. Az azonban szinte biztosra vehető, hogy II. Erzsébet királynő a közeljövőben nem fog tárgyalni Putyinnal, már ha egyáltalán javulni fog az orosz elnök megítélése valaha is.

(Via Mirror)