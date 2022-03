Kristályok és a pizsamaszabály is Victoria Beckham rutinjának része

Egyedi étkezési szokásai után újabb különös részleteket osztott meg életéről a Spice Girls lánybanda korábbi énekese, a jelenleg a divatszakmában tevékenykedő Victoria Beckham. Az angol futball-legenda David Beckham felesége ugyanis korábban elmondta, csak egyfajta ételt hajlandó enni, a megszokások azonban az összes napszakban megtalálhatók az életében.

Az édesanya ugyanis nagy kristályrajongó lett az elmúlt időszakban, ezek ugyanis szerinte nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodtan tud élni és aludni, így nem is lehet kérdés, a kis csillogó kövek a hálószobában is megtalálhatók.

Imádom a kristályenergiát! Jó néhány van az ágyam mellett, egyet pedig mindig a kezemben tartok. Van egy szemmaszkom is, mivel teljes sötétségre van szükségem az elalváshoz. Az első kristályom egy fekete obszidián volt, amelyet azóta is mindig magamnál tartok. Szeretem magam körbevenni pozitív energiával, ezért mindig jó pár kristály van napközben is a táskámban