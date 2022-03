Ukrán verssel üzent a U2 énekese, Sting is megszólalt

Több mint 10 napja tart a Ukrajnában a háború. Az orosz csapatok továbbra is a stratégiailag fontos városokat igyekeznek körülvenni. Az eseményeket döbbenten figyeli a többi ország, miközben súlyos szankciókkal próbálják az oroszokat megfékezni. Egyre több híresség is állást foglal a háborúra vonatkozóan, a világsztárok sorra mondják le az orosz és ukrán térségbe tervezett fellépéseiket, együttérzően nyilatkozva a fegyveres összecsapások károsultjairól.

Szombaton a U2 is felszólalt a közösségi oldalán, a zenekar egy hangüzenetet tett közzé, a felvételen a banda frontembere, Bono az ukránok egyik legkiválóbb költőjétől, Tarasz Sevcsenkótól szaval, miközben a zenekar Love is bigger than anything in it's way című dalához készített rajzot az ukrán zászlóra helyezve láthatjuk.

A világ figyel. Az ukrán emberek megtanítják a világ többi részét arra, hogyan néz ki a szabadság, milyen érzés a szabadság, és ami a legfontosabb, hogyan cselekszik a szabadság. A zsarnok a szomszédban nem fog érvényesülni. Áldott legyen a költői lelketek, megtartunk az imáinkban

– olvasható a hangfelvétel mellett a zenekar üzenete.

We keep you in our prayers pic.twitter.com/5LEJrCWBrn — U2 (@U2) March 5, 2022

Sting ugyancsak a közösségi oldalán reagált a háborúra. Az énekes a megosztott felvételen egy olyan dalt ad elő, amit már régen írt és az azóta eltelt években csak nagyon ritkán játszott, de a történtekre való tekintettel most úgy érzi, ismét elő kellett vennie, mert megint aktuális lett. Úgy fogalmazott: egy ember véres és elhibázott döntése okán most, hogy megszálljon egy szomszédos, békés országot, ez a dal ismét egy könyörgés az emberiségért. A brutális zsarnokság ellen küldő ukránokért és a sok oroszért, akik a letartóztatás fenyegetettsége ellenére is tiltakoznak a háború ellen.

Mindnyájan szeretjük a gyermekeinket. Állítsd meg a háborút!

– írta Sting, felhívva a figyelmet arra is, hogyan lehet adományokkal segíteni a háború károsultjait. Az Oroszok címet viselő szám először kislemezen jelent meg az énekes első, The Dream of the Blue Turtles című szólóalbumának egyik dalaként – írja a usmagazine.

A OneRepublic énekese is videóbejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A zenekar már korábban lemondta a májusra meghirdetett oroszországi fellépését, posztjában azt is hangsúlyozva, nem az orosz nép felelős a háborúért, gondolatban pedig ők is az ukránokkal vannak. Ryan Tedder friss felvételén a zenekari tagok láthatók, akik az Ukrajnában harcoló helyiekre emelve a poharukat biztosították őket a támogatásukról, ami az esetükben adományt is jelent, amire mindenki mást is biztatnak.

Jól látható egyébként, hogy a felszólaló hírességek az orosz népet nem ítélik el az elnökük által indított invázióért. A Placebo tagjai, akik a moszkvai Park Fesztiválon léptek volna fel, ezt szintén kihangsúlyozták a koncertjük törléséről szóló bejegyzésükben.

Szilárdan kiállunk az ukránokkal szemben jelenleg zajló kegyetlen háború ellen. Több mint 20 éve turnézunk Oroszországban és szívszaggató látni, hogy az országot, amit szeretünk, és ahol annyi barátunk van, belerángatták ebbe a rémálomba. Jól tudjuk, hogy az orosz emberek többsége ellenzi ezt a barbár cselekedetet. Szívünk az ukránokkal van. Folyamatosan a gondolatainkban vagytok

– írták Instagram-oldalukon a formáció tagjai.