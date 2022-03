Az X-Factor, az America's és a Britain's Got Talent megálmodója és zsűrije rendre különös, olykor hajmeresztő hóbortokat vesz fel. Korábban többórás késéseivel, most pedig délutáni csendes pihenőivel kergeti őrületbe a kollégáit.

A szórakoztató tehetségkutatók legszigorúbb zsűrijeként megismert Simon Cowell a show-kban is előszeretettel megy szembe kollégái véleményével, azonban a kamerákon kívül is kitűnik különös szokásaival a producer.

A Got Talent brit kiadásában a zsűriben Cowell-lel ülő David Walliams most több, a show forgatását is érintő, idegesítő szokásról is lerántotta a leplet.

A humorista-színész szerint kollégája igazi dívaként viselkedik, emellett pedig rendkívül öntörvényű, ami a közös munkájukra is komoly hatással van.

Ő az egyik legidegesítőbb ember, akivel valaha együtt dolgoztam. Ez azért van, mert egyáltalán nem tudja beosztani az idejét. Régen többször előfordult, hogy öt órát is késett egy-egy forgatásról, most pedig a nap közepén elvonul, és alszik a színházteremben. Emiatt a forgatás második felét mindig este nyolckor kezdhetjük csak, miután kialudta magát

– mesélte Walliams.

Az idegesítő szokás azonban nemcsak a zsűritársak, hanem a közönség soraiban ülő statiszták és vendégek türelmét is próbára teszi.

Sokszor két-három órás csúszásokban vagyunk miatta, és Simon nem érti, hogy a közönség miért áll fel és indul haza éjszaka fél kettőkor. Ilyenkor megkérdezi: miért indulnak haza? Mire én csak annyit tudok mondani, talán mert nekik nincs Rolls-Royce kocsijuk, amit sofőr vezet

– viccelődött a zsűritag, aki az idegesítő szokások ellenére élvezi a Cowell-lel való közös munkát.

Sokan jönnek oda a műsorok után, hogy imádják azt, ahogyan a műsorban szívom a vérét. Ezt már egyfajta feladatként tűztem ki magamnak.

(via The Sun)

(Borítókép: Simon Cowell 2019. szeptember 17-én Hollywoodban. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images)