Till Attila a TV2-ről: Hogy mi történik a híradókban, nem tudom

Osváth Zsolt YouTube-on futó műsorában vendégeskedett Till Attila. Az influenszer több témában is faggatta a tévést: szóba került az alkohol, a filmezés, a politika, és persze az is, hogy érzi magát a TV2-nél.

Till Attila azon tévés arcok egyike, akit a személyiségéből adódóan nagy valószínűséggel mindenki kedvel. Több mint két évtizedes televíziós pályafutása során megannyi szórakoztató műsort vezetett, jelenleg a TV2 Sztárban Sztár című zenés produkciójának házigazdájaként láthatják a nézők. Osváth Zsolt vendégeként a tévés munkája mellett a filmezésről, a politikáról, és arról is beszélt, hogyan sikerült 5 évvel ezelőtt letennie az alkoholt, továbbá miután az influenszer mindenáron tudni akarta, azt is kifejtette, miért épp a TV2-nél dolgozik.

Az vitathatatlan, hogy a televíziózás az utóbbi években megváltozott. Tilla Attila azt mondja, a modern tévézésben már nem kell szépen beszélni, lehet hadarni, lehetsz beszédhibás, nem ez a lényeg. Osváth szerint viszont felmerül a kérdés, hogy a kereskedelmi tévék részéről mindez mennyire számít züllesztésnek. Bár Tilla egyetért azzal, hogy a folyamat úgy van, ahogy azt az influenszer levezette, és nagyon szép volt, ahogy régen Vitray Tamásék beszéltek, de hangsúlyozta, hogy a világ már régen nem ott tart.

Az emberiség jövője miatt egy icipicit sem aggódom. Borzalmas dolgok lesznek még, de eddig is voltak. De azért úgy haladunk. Nem tudunk mit csinálni, minthogy nagy egészben nézve ez a dolog szerintem működni fog a borzalmaival együtt.

Leterítette az alkohol

A műsor elején magánéleti vizekre is áteveztek a beszélgetőpartnerek, Tilla elmesélte, hogyan ismerte meg a feleségét, majd szóba került az alkohol, a műsorvezető ugyanis sosem titkolta, hogy korábban voltak problémái az ivással, az elmúlt öt évben viszont egyáltalán nem nyúlt a pohár után. Ehhez az kellett, hogy felismerje a függőségét, amiről most már beszélni is képes, sőt a saját tapasztalatai alapján hamarosan filmet is forgat majd. Mint kiderült, nagy ivó volt, ha alkoholhoz nyúlt, átlépett egy másik világba, amivel kapcsolatban a legmeghatározóbb alapélménye, hogy olyankor megszűnt számára az idő.

Még drog se kellett ahhoz, hogy menjek két napig. Simán. Az alkohol egy idő után picit így meg akart velem mérkőzni, és leterített. De volt, hogy kidobtam a taccsot és azonnal ittam rá. Tudtam úgy is, ha olyan kedvem volt, hogy fölkeltem, gyógysör és bumm, egyből tovább, aztán három nap alatt, vagy két nap alatt, lenulláztam magam – akkor tényleg olyan voltam, mint egy háborúból hazajött katona.

Osváth Zsolt kérdésére azt is elmondta, a feleségének szerinte nem lehetett akkora trauma a viselkedése, mert sokat volt otthon és sokat foglalkozott a gyerekeivel is. Az alkoholizmusból Tilla egyébként egyedül jött ki, ugyan járt addiktológushoz, de könnyű esetnek számított, igazából ő maga volt, aki rájött, hogy már nem szeretné ezt csinálni.

Tilla Megasztárja nem negatív

Visszatérve Tilla tévés karrierjére először a valóságshow-kat rágták át, hiszen a műsorvezető pályafutása a Big Brotherrel indult a TV2-nél. Az ezzel kapcsolatos kritikákat azzal hárította, hogy ő belülről látja a produkciókat, így sokkal megbocsájtóbb, hiszen tudja, mennyit dolgoznak a kollégái egy-egy ilyen műsoron, amelyek persze vitathatatlanul arra vannak kihegyezve, hogy hatást gyakoroljanak a nézőkre.

Osváth nem engedte el a dolgot, rámutatott, hogy itt hús-vér emberekkel dolgoznak, majd felhozta, amikor Oláh Ibolya a Partizán című műsorban kritikával illette a Megasztárt. Tilla hangsúlyozta, bár tiszteli Gulyás Márton munkásságát, azt a Partizán-adást alapvetően negatívnak tartja. Az ő Megasztárja egyáltalán nem ilyen. Biztos benne, hogy mindent lehet jobban csinálni, de szerinte nem igaz, hogy a televíziózásban csupa jéghideg ember ül, és akik ott dolgoznak, nem foglalkoznak egymással. Rámutatott: nem lehet csak a negatív dolgokat kiemelni, majd hozzátette:

Ha hirtelen téged figyel az ország, az egy nyomás, ami nagyon nehéz, és nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy kibírja. Biztos, hogy az a jó, ha minél több segítséget kap egy szereplő. Én merem állítani, hogy sokfajta segítséget kaptak, és biztos sokfajtát nem, és mindig lesznek olyan szereplők, akik azt fogják érezni és imádni fogják azt a szerepet eleve, hogy őket nem támogatták.

Bár Osváth Zsolt még egy darabig feszegette, hogy esetleg nem kaptak meg minden szükséges támogatást annak idején a versenyzők, Till Attila nem hagyta magát, szerinte ugyanis volt segítség, és egy csomó olyan pozitív dolog történt, amelyeket a partizános Megasztár-különkiadásban nem emeltek ki. Az adást egyébként is csonkának gondolja, miután Gulyás Márton nem hívott meg olyan szereplőket, mint például Rúzsa Magdi vagy Caramel.

Nem minden fekete-fehér

A csatorna helyzetéről is faggatózott az influenszer, amire Tilla közölte, szerinte most biztos lábakon áll a TV2, de ilyen szinten nem lát bele a dolgokba. Neki viszont úgy tűnik, működik, a nézettségi adatok ugyanis jók. Arra a kérdésre, hogy ennek milyen ára van, annyit mondott:

Belépünk most egy olyan területre, amit én már megszoktam, hogy bizonyos emberek a TV2-t, vagy az egész TV2 Csoportot csak és kizárólag egy politikai szempontból, abból az aspektusból nézik. Viszont én nem ebből az aspektusból vagyok ott jelen. Nem ezért vagyok ott. Én 20 éve vagyok TV2-s, nekem ez az egész TV2-s dolog 99 százalékban inkább nem a politikát jelenti, hanem azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom

– magyarázta, hangsúlyozva: belülről nézve neki ez az élete is. Osváth Zsoltnak viszont vannak dolgok, amik összeegyeztethetetlenek, például, hogy a tévés felesége a Klubrádiónál dolgozik. Rámutatott a Tények helyreigazítási pereinek számára is, majd rákérdezett, vajon Tilla személye, aki közvetlenül a hírműsor után kerül adásba, legitimálhatja-e az abban elhangzottakat, illetve foglalkozik-e egyáltalán ilyesmivel. A tévés erre azt mondta, nem törődik ezzel, van ő, azaz Tilla és Tilla világa, ami szerinte egy elég nyitott könyv – ha rákérdeznek az interjúkban, el szokta mondani a véleményét, ha megkérik bizonyos alapítványok, szervezetek, sok mindenbe beleáll és segít, de ilyen értelemben nem ő a TV2.

Én azt a műsort képviselem, amiben épp vagyok, szerintem. Ezen kívül, ha valaki azt mondja, ez nem igaz, és nekem nincs igazam, akkor ha komolyan belegondolok, akkor mindig rájövök, hogy hát lehet, hogy igaza van. Az egész politikához való viszonyom, hogy nincs. Sose volt

– hangsúlyozta, hozzátéve: az ő életében a politika nem áll középpontban. Nem szereti a fekete-fehér gondolkodást és a kategorizálást, a pártok pedig nem érdeklik. Amit ő gondol, szerinte jelenleg nem is érdekes, sőt ezeket felesleges is elmondania. Osváth Zsolt itt felhívta rá a figyelmét, hogy a műsorvezetés mellett influenszer is, azaz véleményformáló, mire Tilla közbevágott:

Olyan világban élünk, amelyben jelmondatokban kell gondolkodni. A média is csak kiragad dolgokat és csak az első sor számít. Vállalom, hogy nem én vagyok a nagy kimondott mondatok embere. De ezen nem tudok változtatni. Ez nem úgy biztonsági játék, hogy a mai kor miatt, hanem mert az anyám is ilyen volt, és örököltem. Nem vagyok egy konfliktusos alkat – emberileg, nem a politika felől közelítve meg. Úgy biztonsági játék, hogy szeretek jóban lenni mindenkivel.

Politika és tévézés

Hogy van-e elvárás a csatornától politikai elköteleződésre, arra Till Attila azt mondta, az ő esetében nincs. Osváth következő kérdésére, hogy bárki mondott-e olyat, hogy fideszesnek kell lennie ahhoz, hogy a TV2-nél dolgozzon, azt válaszolta, ilyen sosem történt. Kiemelte, ha mondjuk megkérték a szivárványcsaládok, hogy posztoljon, azért sem szólt soha senki. Majd viccesen megjegyezte, hogy ugye Osváth Zsolt műsorába is elengedték.

A TV2 Csoport kívülről nézve olyan, mintha mindent meghatározna a politika. Belülről nem határoz meg mindent, vagy legalábbis a szórakoztató műsorok részlegén biztos, hogy nem. Hogy mi történik a híradókban, nem tudom. De 15 éve sem tudtam, sosem tudtam. Másik épületben vannak, életemben kétszer jártam ott vagy háromszor, effektíve abban, ahol készülnek a hírek, nem voltam 20 éve.

Tilla szerint kívülről ugyan hangsúlyos, amit Osváth Zsolt mond, egy példát említve viszont rámutatott, belülről ő azt látja, hogy „oké, van ez a politikai para”, ellenben az sosincs kibeszélve, hogy – bár az RTL Klub máshogy működik – érdekes módon Ördög Nóra, Lékai-Kiss Ramóna és Majka is a TV2-nél dolgozik. (A napokban egyébként Ördög Nóra is részletesen mesélt arról, miért hagyta el az anyacsatornáját.) A házigazda rákérdezett, szerinte miért van ez így, mire a tévés azt mondta:

Mert nagyon sok olyan sérelem érte őket, nagyon sokszor olyan helyzetbe kerültek a másik csatornánál, amit nem tudtak másképp kezelni, mint hogy eljöttek. Vagy pedig elengedték őket, aminek az volt a jelentése, hogy nem kellesz, nekünk te nem vagy fontos, oda mész, ahova akarsz, mert nekünk te már senki vagy. Ez is egy bántás.

Tilla szerint az RTL az utóbbi időben elég könnyen elengedett mindenkit, ami számára picit hűvös hozzáállás. Ő a műsorvezetők pártján van, és az ő szempontjukból nézve szerinte nem jó, ha ilyen könnyen lemondanak róluk. Hangsúlyozta, a példát azért hozta fel, mert fel sem merül, hogy egyébként miért van annyi műsorvezető a TV2-nél, és hogy ők hogy érzik ott magukat. Ő most is úgy érzi, ha fölkel, van kedve bemenni dolgozni, nem érzi tehernek a munkáját, és szerinte ez az, ami alapján le lehet mérni, hogy mennyire elégedett a hellyel, ahol dolgozik.

