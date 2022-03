Oláh Ibolya nyerte meg A Dalt

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, A Dal 2022 című műsorban összesen negyven magyar előadó mérte össze a tudását, azonban a versenyben induló művészek közül a négy válogató és két elődöntő alkalmával többen is kiestek. A március 12-én megrendezett döntőbe nyolc versenyző juthatott be, akik a következők voltak:

Oláh Ibolya – Nem adom el

Hegedűs Bori és Tempfli Erik – Anya

Anya Subtones – Nem segít más

Nem segít más Andelic Jonathan Jota – Elhiszem még

Elhiszem még Pádár Szilvia – Kismadár

Kismadár Solére – Másért

Másért Napfonat – Mint a zápor

Mint a zápor Third Planet – Táncol a világ

A zsűrinek – Egri Péternek, Ferenczi Györgynek, Mező Misinek és Wolf Katinak – a szombat esti döntőben utoljára nyílt lehetősége arra, hogy pontozza a produkciókat, és hatással legyen arra, mely előadók kerüljenek be a legjobb négy közé. A pontszámaiknak köszönhetően alakult ki az utolsó rangsor, amely szerint a Solére, a Subtones, Oláh Ibolya és a Third Planet került be az esélyesek közé.

A végső döntés azonban a nézők kezében volt, akik SMS-ben szavazhattak kedvencükre, végül pedig Oláh Ibolya került ki győztesen, így az énekesnő Nem adom el című dala lett az év magyar slágere. Ezzel együtt a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2022" elismerését is megkapta, tíz dalból álló nagylemezt is készíthet, illetve tízmillió forintot fordíthat zenei fejlődésére, ahogy a döntőben bizonyító összes versenyző karrierét nyereménnyel segítik.